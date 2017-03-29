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Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda Facebook’ta hikaye oluşturmak ve paylaşmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Bu ayın ilk günlerinde Facebook Messenger uygulamasına Hikayeler / Stories özelliği eklenmişti. Bu özellik bilindiği gibi ünlü Snapchat uygulamasındaki özelliğin klonlanmış hali. Aynı özellik Facebook çatısı altındaki Instagram ve WhatsApp’ta da mevcut. Firma şimdi resmi Facebook uygulamasına da aynı özelliği ekledi. Facebook hikayenize Android ve iOS uygulamalarından fotoğraf veya video ekleyebiliyorsunuz. Paylaştığınız hikaye 24 saat boyunca görülür durumda kalıyor. Dilerseniz şimdi Facebook’ta hikaye oluşturmak ve paylaşmak için ne yapmanız gerektiğine bakalım.

Android ve iOS: Facebook’ta Hikaye Oluşturmak ve Paylaşmak

Akıllı telefonunuzda Facebook uygulamasını çalıştırın. Facebook Hikayeler özelliği profiliniz için etkinleştirilmiş durumdaysa üst kısımda Your Story / Hikayen butonunu göreceksiniz. Hikaye oluşturmak için izleyebileceğiniz çeşitli yöntemler mevcut. Arama kutucuğunun yanındaki kamera simgesine dokunabilir, Hikayen butonuna dokunabilir ya da haber akışınızda sağa doğru kaydırma hareketi yapabilirsiniz. Karşınıza Facebook’un uygulamasının yeni kamera arayüzü açılacaktır. Bu araç Messenger’daki kamera arayüzünün tüm özelliklerine sahip ve Effects şeklinde adlandırılan bir özellik ile geliyor. Kütüphanenizden seçebileceğiniz çeşitli efektler elinizin altında.

Facebook hikayenize efekt eklemek için kamera görünümünde aşağı ya da yukarı doğru kaydırma yapın. Daha fazla efekt görmek için sol alt kısımdaki sihirli değnek butonunu kullanın. Wonder Woman, Alien ya da Cat gibi bazı efektler yalnızca fotoğrafta bir kişi varsa kullanılabiliyor ve en iyi sonucu videolarda veriyor. Thundercloud ve I Miss You gibi efektleri obje fotoğraflarında kullanabilirsiniz.

Filtreler arasında Prisma uygulamasındakilere benzeyen hayli sanatsal seçenekler bulunmakta. Bir defada bir efekt uygulayabiliyorsunuz. Fotoğraf çekmek için ana butona dokunun. Video kaydetmek için butona dokunun ve basılı tutun.

Fotoğraf çektikten sonra fotoğrafa metin ekleyebilir ya da üzerine çizim yapabilirsiniz. Özelleştirmede metin ve fırça için renk değiştirme imkanı hazır. Fırça büyüklüğü de ayarlanabiliyor.

Bir fotoğraf ya da videoyu hikayenizde paylaşmak için sağa dönük şekilde ok simgeli butona dokunun. İçeriği zaman tünelinizde paylaşabilir ya da hikayenize ekleyebilirsiniz. Dilerseniz bir arkadaşınıza doğrudan gönderebiliyorsunuz.

Akıllı telefonunuzun ön ya da arka kamerasını tercih edebilirsiniz. Galerinizden fotoğraf ya da video seçerek Facebook hikayenize eklemeniz de olası. Galeriden seçtiğiniz içeriklerle kameradan anlık olarak kaydettiğiniz içeriklere uygulanabilecek efektler arasında bazı farklılıklar var.

Hikayenizi yalnızca arkadaşlarınız görebiliyor. Çektiğiniz fotoğraf ya da videoyu zaman tünelinizde paylaşırsanız paylaşım ekranından iletiyi kimlerin görebileceğini seçebiliyorsunuz. Burada Facebook’ta normal paylaşım yaparken kullanılabilen seçenekler elinizin altında olacaktır.



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