Samsung Galaxy S6 Android 7.0 Nougat Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Samsung’un 2015 yılında kullanıma sunduğu amiral gemisi akıllı telefonları olan Galaxy S6 ve S6 Edge Şubat ayında Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başladı. Bu yazımızda Android 7.0 Nougat kurulu G920F, G920FD, G920I model numaralı Galaxy S6 ve G925F, G925FD, G925I model numaralı Galaxy S6 Edge akıllı telefonlarda root erişimini sağlamak ve TWRP recovery kurulumunu gerçekleştirmek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız.
Samsung Galaxy S6 Android 7.0 Nougat Root ve TWRP Recovery Yüklemek
Gerekenler
- Akıllı telefonu tam şarj edin.
- Tüm verilerinizi yedekleyin. (Burada yedekleme için kullanabileceğiniz uygulamaları tanıtmıştık.)
- Cihazda Settings -> About Phone menüsüne gidin, Build Number seçeneğine üst üste 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menüden USB Debugging ve OEM Unlock seçeneklerini aktive edin.
- Samsung USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.
- Odin yazılımının güncel versiyonunu indirin.
- Bağlantılardaki dosyaları indirin.
- Odin
- TWRP: – Galaxy S6 / Galaxy S6 Edge
- SuperSU:- N920_Nougat_Root_SuperSU_No_kernel_included.zip
TWRP Recovery Yüklemek
- Odin yazılımının güncel versiyonunu indirin ve arşivi genişletin.
- Akıllı telefonunuzla uyumlu TWRP.Img.tar dosyasını indirin.
- Akıllı telefonunuzu kapatın.
- Ses Azaltma + Ana Ekran + Güç butonu kombinasyonunu kullanarak Download moduna girin.
- Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın ve Odin yazılımının cihazı tanımasını bekleyin.
- AP kutucuğunu işaretleyin. Twrp.tar.img dosyasını seçin.
- Auto Reboot ve F.Reset Time seçeneklerini işaretleyin. Ekran görüntüsünü incelemenizde fayda var.
- Kurulum sürecinin başlaması için Start butonuna tıklayın.
- İşlem tamamlanıp akıllı telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılıncaya kadar bekleyin.
Root Erişimini Sağlamak
- N920_Nougat_Root_SuperSU_No_kernel_included.zip dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın.
- Cihazı kapatın.
- Ses Artırma + Ana Ekran + Güç butonu kombinasyonu ile Recovery moduna girin.
- Install seçeneğine dokunun, N920_Nougat_Root_SuperSU_No_kernel_included.zip dosyasının bulunduğu dizine gidip bu dosyayı seçin ve yüklemek için kaydırma hareketini yapın.
- Ana menüye geri dönün ve akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.
3 YorumYORUM YAZ
Bunun yerine CF Auto Root ile atsak daha kolay
Yukarıdaki kardeşimle sorun aynısı bendede var telefon 7.0 yazılım aynı fakat trwpyi ben yukledim pass yazısıda geldi hatta sorun şu ki trwp nın moduna geçmiyor orijinal de kalıyor bundan dolayı telefona root atamıyorum sorunları çözmeye yardımcı olursanız sevinirim .
recovery mod için gerekli adımları izliyorum odinde pass yazısını gördüm cihaz yeniden basladı başlarkan uygulama yüklendi yazısını gördüm fakat ses açma ile recovery moda girince sistem update yazıyo sonra no commad diye bi ekran geliyo normal moda atıyo beni işlem başarısız oluyo benim için root yapamıyorum haliyle cihaz modeli SM-G920FQ kernel sürümü 3.10.61-10463722