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Samsung Galaxy S6 Android 7.0 Nougat Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Samsung’un 2015 yılında kullanıma sunduğu amiral gemisi akıllı telefonları olan Galaxy S6 ve S6 Edge Şubat ayında Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başladı. Bu yazımızda Android 7.0 Nougat kurulu G920F, G920FD, G920I model numaralı Galaxy S6 ve G925F, G925FD, G925I model numaralı Galaxy S6 Edge akıllı telefonlarda root erişimini sağlamak ve TWRP recovery kurulumunu gerçekleştirmek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız.

Samsung Galaxy S6 Android 7.0 Nougat Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Akıllı telefonu tam şarj edin.

Tüm verilerinizi yedekleyin. ( Burada yedekleme için kullanabileceğiniz uygulamaları tanıtmıştık.)

yedekleme için kullanabileceğiniz uygulamaları tanıtmıştık.) Cihazda Settings -> About Phone menüsüne gidin, Build Number seçeneğine üst üste 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menüden USB Debugging ve OEM Unlock seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin, seçeneğine üst üste 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menüden ve seçeneklerini aktive edin. Samsung USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin .

. Odin yazılımının güncel versiyonunu indirin .

. Bağlantılardaki dosyaları indirin.

Odin

TWRP: – Galaxy S6 / Galaxy S6 Edge

SuperSU:- N920_Nougat_Root_SuperSU_No_kernel_included.zip

TWRP Recovery Yüklemek

Odin yazılımının güncel versiyonunu indirin ve arşivi genişletin.

Akıllı telefonunuzla uyumlu TWRP.Img.tar dosyasını indirin.

dosyasını indirin. Akıllı telefonunuzu kapatın.

Ses Azaltma + Ana Ekran + Güç butonu kombinasyonunu kullanarak Download moduna girin.

kombinasyonunu kullanarak moduna girin. Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın ve Odin yazılımının cihazı tanımasını bekleyin.

AP kutucuğunu işaretleyin. Twrp.tar.img dosyasını seçin.

kutucuğunu işaretleyin. dosyasını seçin. Auto Reboot ve F.Reset Time seçeneklerini işaretleyin. Ekran görüntüsünü incelemenizde fayda var.

Kurulum sürecinin başlaması için Start butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. İşlem tamamlanıp akıllı telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılıncaya kadar bekleyin.

Root Erişimini Sağlamak

N920_Nougat_Root_SuperSU_No_kernel_included.zip dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın.

dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın. Cihazı kapatın.

Ses Artırma + Ana Ekran + Güç butonu kombinasyonu ile Recovery moduna girin.

kombinasyonu ile moduna girin. Install seçeneğine dokunun, N920_Nougat_Root_SuperSU_No_kernel_included.zip dosyasının bulunduğu dizine gidip bu dosyayı seçin ve yüklemek için kaydırma hareketini yapın.

seçeneğine dokunun, dosyasının bulunduğu dizine gidip bu dosyayı seçin ve yüklemek için kaydırma hareketini yapın. Ana menüye geri dönün ve akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

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