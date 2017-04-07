⁠⁠⁠







Samsung Galaxy S8 akıllı telefondaki Bixby Butonunun İşlevini Değiştirmek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Resmi duyurusu kısa bir süre önce gerçekleştirilen Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus akıllı telefonlar şu an ön sipariş listelerinde ve cihazlar birkaç hafta içerisinde kullanıcıların eline ulaşmaya başlayacak. Bildiğiniz gibi ürünlerde Samsung’un yeni sesli kişisel asistanı Bixby yer almakta. Daha önce Bixby’i Android Nougat işletim sistemli Samsung Galaxy modellerinde kullanabilmek için izlenmesi gereken aşamaları anlatmıştık.

Akıllı telefonlarda Bixby’e erişmek için fiziksel bir buton yer almakta. Doğal olarak akıllara bu butonun işlevinin değiştirilip değiştirilemeyeceği sorusu geliyor. Şüphesiz kullanıcıların bir kısmı bu asistanı kullanmak istemeyecektir. Samsung Galaxy S8‘deki Bixby Butonunun İşlevini Değiştirmek için Google Play uygulama mağazasından üçüncü parti bir uygulama indirmek gerekiyor.

Samsung Galaxy S8: Bixby Butonunun İşlevini Değiştirmek

Öncelikle Google Play mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak All in One Gestures uygulamasını yükleyin.

Uygulama sizden çeşitli erişim izinleri talep edecek, onay verin.

Uygulamayı açın, Hard Keys sekmesini görüntüleyin ve bu özelliği aktive edin. Ekranın alt kısmında bir uyarı penceresi belirecek, ona dokunun.

sekmesini görüntüleyin ve bu özelliği aktive edin. Ekranın alt kısmında bir uyarı penceresi belirecek, ona dokunun. Android’in Accessibility Settings menüsüne yönlendirileceksiniz.

menüsüne yönlendirileceksiniz. Alt kısımdaki Services bölümüne doğru kaydırma yapın, All in One Gestures ‘ı bulun ve etkinleştirin.

bölümüne doğru kaydırma yapın, ‘ı bulun ve etkinleştirin. İşlem tamamlandığında All in One Gestures uygulamasındaki Hard Keys sekmesine geri dönün ve arayüzde sağ üst kısımda bulunan, üç noktalı simgeye sahip butona dokunun.

uygulamasındaki sekmesine geri dönün ve arayüzde sağ üst kısımda bulunan, üç noktalı simgeye sahip butona dokunun. Custom Keys seçeneğine girin, Add Custom Key ile devam edin.

seçeneğine girin, ile devam edin. Bixby butonuna basın, 1082 numarası ekranda belirecektir. Şimdi geri dönme butonuna dokunun ve Hard Keys sekmesini görüntüleyin.

numarası ekranda belirecektir. Şimdi geri dönme butonuna dokunun ve sekmesini görüntüleyin. Key Code seçeneğini bulun, 1082 burada Bixby butonunu temsil ediyor.

seçeneğini bulun, burada Bixby butonunu temsil ediyor. Üzerine dokunun, daha sonra buton ile çalıştırmak istediğiniz uygulama ya da eylemi seçin. İşlem bu kadar basit!

⁠⁠⁠





