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Samsung Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Galaxy Note 5 için Android 7.0 Nougat güncellemesi yaklaşık bir ay önce dağıtılmaya başlandı. Akıllı telefonunuza bu güncellemeyi yüklediyseniz ve TWRP recovery kurulumu ile root erişimini sağlamak istiyorsanız aşağıdaki işlemleri uygulamanız yeterli olacaktır.

Samsung Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Öncelikle işlemin zor olmasa da çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında / sonrasında karşılaşabileceğiniz sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

Uyumluluğu Doğrulanan Modeller

Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920C)

Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920G)

Samsung Galaxy Note 5 Duos (SM-N9208)

İndirmeler ve Gerekenler

Odin yazılımı: Odin3_v3.11.1.zip

TWRP recovery imajı: twrp-3.1.0-0-noblelte.img.tar

SuperSU: N920_Nougat_Root_SuperSU_No_kernel_included.zip

Samsung USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Settings> About device> Software info yolunu izleyin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Ardından bu menüdeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.

yolunu izleyin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Ardından bu menüdeki ve seçeneklerini aktive edin. Tüm verilerinizi yedekleyin. Yedekleme için buradaki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz. Akıllı telefonunuzu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

TWRP Recovery Kurulumu ve Root

Odin yazılımını bilgisayarınıza indirin ve arşiv dosyasını masaüstünüze genişletin.

twrp-3.1.0-0-noblelte.img.tar dosyasını Odin klasörüne kopyalayın.

N920_Nougat_Root_SuperSU_No_kernel_included.zip dosyasını akıllı telefonunuza kopyalayın.

Galaxy Note 5’i kapatın. Ses azaltma + Ana ekran + Güç tuşlarına basılı tutarak cihazı Download modunda açın.

Akıllı telefonunuz Download moduna girdiğinde bilgisayarınızda Odin yazılımını yönetici olarak çalıştırın.

Cihazı USB veri kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Odin arayüzünde ID:COM bölümü mavi renge büründüğünde akıllı telefonunuz yazılım tarafından algılanmış demektir.

Odin’de AP seçeneğine tıklayın ve twrp-3.1.0-0-noblelte.img.tar dosyasını seçin.

Options sekmesine gidin ve Auto-Reboot kutucuğundaki işaretlemeyi kaldırın.

TWRP kurulumunu başlatmak için Start‘a tıklayın.

TWRP kurulumu tamamlandığında Odin’de PASS! mesajını göreceksiniz.

Şimdi USB kablosunu çıkarabilirsiniz.

Ses azaltma + Ana Ekran + Güç butonlarını kullanarak TWRP Recovery menüsüne erişin.

TWRP ana menüsünden Install‘u seçin.

İndirip akıllı telefonunuza aktardığınız N920_Nougat_Root_SuperSU_No_kernel_included.zip dosyasını seçin ve kurulumu gerçekleştirmek için gerekli kaydırma hareketini yapın.

SuperSU flash’landığında TWRP ana menüsüne dönün ve Reboot System seçeneğini kullanarak akıllı telefonu yeniden başlatın.

Cihazın açılışı biraz zaman alabilir, sabırlı olmalısınız. Root erişiminin başarıyla sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için Root Check uygulamasından yararlanabilirsiniz.





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