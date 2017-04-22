Samsung Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Galaxy Note 5 için Android 7.0 Nougat güncellemesi yaklaşık bir ay önce dağıtılmaya başlandı. Akıllı telefonunuza bu güncellemeyi yüklediyseniz ve TWRP recovery kurulumu ile root erişimini sağlamak istiyorsanız aşağıdaki işlemleri uygulamanız yeterli olacaktır.
Samsung Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat Root ve TWRP Recovery Yüklemek
Öncelikle işlemin zor olmasa da çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında / sonrasında karşılaşabileceğiniz sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.
Uyumluluğu Doğrulanan Modeller
- Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920C)
Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920G)
Samsung Galaxy Note 5 Duos (SM-N9208)
İndirmeler ve Gerekenler
- Odin yazılımı: Odin3_v3.11.1.zip
- TWRP recovery imajı: twrp-3.1.0-0-noblelte.img.tar
- SuperSU: N920_Nougat_Root_SuperSU_No_kernel_included.zip
- Samsung USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.
- Settings> About device> Software info yolunu izleyin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Ardından bu menüdeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.
- Tüm verilerinizi yedekleyin. Yedekleme için buradaki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.
- Akıllı telefonunuzu en azından % 60 seviyesine şarj edin.
TWRP Recovery Kurulumu ve Root
Odin yazılımını bilgisayarınıza indirin ve arşiv dosyasını masaüstünüze genişletin.
twrp-3.1.0-0-noblelte.img.tar dosyasını Odin klasörüne kopyalayın.
N920_Nougat_Root_SuperSU_No_kernel_included.zip dosyasını akıllı telefonunuza kopyalayın.
Galaxy Note 5’i kapatın. Ses azaltma + Ana ekran + Güç tuşlarına basılı tutarak cihazı Download modunda açın.
Akıllı telefonunuz Download moduna girdiğinde bilgisayarınızda Odin yazılımını yönetici olarak çalıştırın.
Cihazı USB veri kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Odin arayüzünde ID:COM bölümü mavi renge büründüğünde akıllı telefonunuz yazılım tarafından algılanmış demektir.
Odin’de AP seçeneğine tıklayın ve twrp-3.1.0-0-noblelte.img.tar dosyasını seçin.
Options sekmesine gidin ve Auto-Reboot kutucuğundaki işaretlemeyi kaldırın.
TWRP kurulumunu başlatmak için Start‘a tıklayın.
TWRP kurulumu tamamlandığında Odin’de PASS! mesajını göreceksiniz.
Şimdi USB kablosunu çıkarabilirsiniz.
Ses azaltma + Ana Ekran + Güç butonlarını kullanarak TWRP Recovery menüsüne erişin.
TWRP ana menüsünden Install‘u seçin.
İndirip akıllı telefonunuza aktardığınız N920_Nougat_Root_SuperSU_No_kernel_included.zip dosyasını seçin ve kurulumu gerçekleştirmek için gerekli kaydırma hareketini yapın.
SuperSU flash’landığında TWRP ana menüsüne dönün ve Reboot System seçeneğini kullanarak akıllı telefonu yeniden başlatın.
Cihazın açılışı biraz zaman alabilir, sabırlı olmalısınız. Root erişiminin başarıyla sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için Root Check uygulamasından yararlanabilirsiniz.
3 YorumYORUM YAZ
denilenleri aynen yaptım başarılı yüklendi ama TWRP ekranı gelmiyor. Normal odin ekranı açılıyor.Ne yapmam gerekir acaba?yardımcı olursanız sevinirim.
Internetten resmi olmayan sitelere güvenip yazılım yüklemenin sonucu bu sanırım. Umarım yardımcı olan biri çıkar karşına.
merhaba Samsung note 5 kullanıyorum, http://akillitelefon.com/2017/04/22/samsung-galaxy-note-5-android-7-0-nougat-root-twrp-recovery-yuklemek/
bu link teki adımları uygulamaya calışırken bir sorunla karşılaştım, twrp yuklemesi tamalanıp odin de PASS uyarı cıktıktan sonra usb kablosunu cektim ve Ses azaltma + Ana Ekran + Güç komutuyla twrp ye geçmek istedim ancak telefonun ekranı gitti, twrp konumuna geçiş yapamadım ve son 30 dakikadır ekranda sadece samsung yazıyor ayrıca telefonun sol üst kısmında da mavi ışık duruyor. yardımınız için şimdiden teşekürler
bilal çelebi / 05422241720