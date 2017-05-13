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Kimi zaman Android işletim sistemi yüklü cihazların Windows yüklü bilgisayarlara bağlanma zorluğu yaşadığı gözlenebilir. ADB /Android Debug Bridge) üzerinden yapılan bağlantı denemeleri hatalı sürücü kurulumu yüzünden başarısız olabilir.

Android: Windows ADB Bağlantısı Sorununu Aşın

Yanlış Android cihaz sürücülerini kuran ve bağlantı sorunu yaşayan kullanıcılar bu sorunlu sürücüleri sistemden kaldırmak isterken sıkıntı yaşayabilirler. Sorunu aşmak adına sorunlu sürücüleri kaldırıp ardından evrensel ADB sürücülerini kurmak sonuç getirebilir. USB Debug sayesinde Windows bilgisayar kullanarak Android cihaz içindeki medya klasörleri dışında sistem dosyalarına da erişebilirsiniz. Android ayarlarından USB Debug aktifleştirmenize rağmen Windows sisteme bağlanamıyorsanız okumaya devam edin.

İlk olarak Android cihazı USB üzerinden bilgisayara bağlayın ve Aygıt Yöneticisine girin. Ardından Android cihaz alanına eklenmiş olan ADB sürücüsüne sağ tıklayıp sistemden kaldırın.

Cihazın USB kablosunu çıkarın ve USBDeview adlı uygulamayı buradan indirin: http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html Kurulumsuz uygulama zip içinde ve açınca çift tıklayıp başlatın. Cihazınızdaki tüm USB chazlar gösterilince solunca gri balon olan satırlara bakın.

İçinde Google, Linux, ADB, Android geçen satırları silin. Bu temizlik işleminden sonra hatalı sürücüler kaldırılmış olacak. Son aşamada Universal ADB Driver sürücü paketini indirip kurun: http://download.clockworkmod.com/test/UniversalAdbDriverSetup.msi Kurulum bitince Android cihazı tekrar USB ile bağlayın ve sistemin tanıyıp ADB sürücülerini kurmasını bekleyin. İşlem bitince Cihaz Yöneticisi içine girip yeni eklenen ADB arabirimini görebilirsiniz ve herhangi bir ünlem işareti içermemeli. İçeriyorsa sürücü güncelle komutu verip indirdiğiniz ADB paketinin kurulduğu klasörü gösterin. Tarama sonrasında kurulumu tamamlayıp sorun aşılıyor olmalı.



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