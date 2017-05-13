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Apple iPhone‘da Google Maps İle Kilit Ekranından Yol Tarifi Almak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. iOS işletim sistemi kilit ekranında widget’ları desteklemekte. Uygulama geliştiricileri uygulamalarına widget ekleyebiliyor ve iOS kullanıcıları bunları etkinleştirebiliyor. Widget’lar kilit ekranında not görüntüleme gibi hızlı işlemlere erişmenizi sağlamakta. Google Maps uygulamaya widget özelliği ekleyen bir güncelleme aldı. Bu widget kilit ekranınızda yol tarifi almanızı sağlıyor. Navigasyon modundayken kullanabiliyorsunuz ve yönergeler otomatik olarak kaydırılıyor. Navigasyon modunda değilseniz yönergeleri elle kaydırabiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi iPhone‘da Google Maps İle Kilit Ekranından Yol Tarifi Almak için ne yapmanız gerektiğine bakalım.

iPhone: Google Maps İle Kilit Ekranından Yol Tarifi Almak

Google Maps uygulamasını 4.30.0 versiyonuna güncelleyin. Arama ekranına gitmek için sağa doğru kaydırma yapın. Edit butonuna dokunun, Google Maps widget’ını ekleyin. Widget hem arama ekranında hem de kilit ekranında belirecektir.

Google Maps uygulamasını çalıştırın ve gitmek istediğiniz konumu girin.

Cihazınızın kilit tuşunu kullanın. Widget’ların yer aldığı ekrana gitmek için sağa doğru kaydırma yapın. Google Maps’te navigasyon modunu açmadıysanız hedefinize ulaşmanızı sağlayacak yol tarifini widget’tan görebileceksiniz.

Navigasyon modunu etkinleştirdiyseniz siz araç kullanırken sürüş yönergeleri otomatik olarak kaydırılacaktır. Uygulamanın konumunuzu kullandığını gösteren mavi çubuğu da üst kısımda göreceksiniz.

Bu özellik büyük olasılıkla pilinizi normalden daha hızlı kullanacaktır ancak widget yerine uygulamayı kullanmak da pil tasarrufu sağlamayacaktır. Daha fazla yol tarifi görmek isterseniz üst kısımdaki Show more butonuna dokunun. Sonraki iki yönergeyi de görebileceksiniz.



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