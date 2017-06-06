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Güç tuşu bozulan Android telefonu açmak için neler yapabileceğinize değineceğiz. Akıllı telefonlar şüphesiz kolayca bozulabiliyor. Çoğu kullanıcı cihazlarını özel kılıflarla koruma altına almaya çalışıyor. Düşürdüğünüzde ekranının kolayca çizilmesine ya da kırılmasına neden oluyorsunuz. Tabii telefon bozulmalarında akla her zaman ekran çatlak ve kırıkları gelmemeli; mesela güç tuşu gibi sık kullanılan butonların bozulması da olası. Akıllı telefonunuz kapalıyken bozuk güç tuşu nedeniyle cihazı açamayabilirsiniz. Neyse ki güç tuşu bozulan Android telefonu açmak için deneyebileceğiniz yöntemler var.

Güç Tuşu Bozulan Android Telefonu Açmak

Öncelikle bir saç tokası ya da kürdan gibi bir nesneyle güç tuşuna kuvvet uygulayarak akıllı telefonunuzu açmayı deneyebilirsiniz. Eğer sonuç alamıyorsanız doğru ses ile ana ekran tuşu kombinasyonu ve USB kablosundan yararlanmanız gerekecek.

Bu yöntem birçok akıllı telefonda işe yaramakta. Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın. Pil seviyesi yüzde 0’da ise cihazın bir süre şarj olmasına müsaade edin. Pil seviyesi cihazın açılabileceği seviyeye ulaştığında akıllı telefonun kendi kendisine açılması mümkün.

Android telefonlarda fiziksel tuşların son yıllarda giderek azaldığını görüyoruz. Eğer elinizdeki cihazda güç tuşu bozulmuşsa ve fiziksel ana ekran tuşu varsa Ana ekran + Ses tuşları kombinasyonu ile cihazı açabilmeniz mümkün olabilir.

Telefonunuzun şarj edilmiş olduğundan emin olun. Ses artırma ve azaltma tuşlarına basılı tutun ve telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Ardından, ses seviyesi tuşlarına basılı tutarken ve USB’ye bağlıyken ana ekran düğmesini basılı tutun. Birkaç dakika bekleyin. Menü görüntülendiğinde tüm butonları serbest bırakın.

Ekranınızda bir dizi uyarı ve komut göreceksiniz. Daha önce root erişimi sağlamadıysanız bunlar korkunç görünebilir ancak endişeye kapılmanıza gerek yok. Seçenekler arasında gezinmek için ses seviyesi tuşlarını kullanın ve Restart veya Turn on seçeneğini seçin. Telefonunuz açılacaktır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi tüm akıllı telefonların fiziksel bir ana ekran tuşu yok. Böyle bir durumda telefonunuzu açmak için ses seviyesi tuşlarını kullanabilirsiniz. Akıllı telefonunuzun yeterli düzeyde şarjı olduğundan emin olun.

Ses azaltma tuşuna basılı tutun ve telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Bir önyükleme menüsü görene kadar ses seviyesi düğmesine basılı tutmaya devam edin. Ses seviyesi tuşlarını kullanarak Start seçeneğine giderseniz akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

Samsung Bootloader’ı kendi akıllı telefonlarında Bootloader’dan biraz farklı işlev gören Download modu olarak ifade ediyor, ancak bu ihtiyaçlarımız için yeterli. Cihazınızı şarja takarken ses seviyesi ve ana ekran tuşuna basılı tutun. Samsung Galaxy S8 / S8+ ve fiziksel ana ekran butonu olmayan yeni cihazlarda ise ses seviyesini artırma ve Bixby düğmesini kullanmak gerekiyor.





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