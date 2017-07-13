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Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda kablosuz modeme bağlı cihazları görmek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Günümüzde hemen her ofis ve evde kablosuz ağ bağlantısı özellikli modem ve router’lar bulunmakta. Bazen sahip olduğunuz ya da bağlı olduğunuz ağlara sizin gibi bağlanan ne kadar cihaz olduğunu görmek isteyebilirsiniz. Kişisel ağınıza sizin izniniz ve bilginiz dışında bağlanan birileri olup olmadığını kontrol etmeniz gerekebilir. Bu işlemler modem / router’ın arayüzüne erişilerek yapılabiliyor olsa da akıllı telefonlar için geliştirilen üçüncü parti uygulamalarla kablosuz modeme bağlı cihazları görmek daha kolay oluyor. Dilerseniz Android ve iOS‘te kablosuz modeme bağlı cihazları görmek için hangi uygulamaları kullanabileceğinize bakalım.

Android ve iOS: Kablosuz Modeme Bağlı Cihazları Görmek

Android’li akıllı telefonunuzda NetCut uygulamasını kullanabilirsiniz. Root erişimi sağlanmamış akıllı telefonlarda ağa bağlı cihazları görmek mümkün. Root’lu akıllı telefonlarda uygulamanın gelişmiş özelliklerinden de faydalanılabiliyor.

Öncelikle NetCut uygulamasını Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak akıllı telefonunuza yükleyin.

Tarama yapmak istediğiniz kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan emin olun. Cihazınız root’lu değilse ilk açılışta bu durumla ilgili bir bildirim alacaksınız, OK butonuna dokunarak geçebilirsiniz.

Fast Scan seçeneğini etkinleştirin.

Uygulama arayüzünde yer alan Refresh simgesine dokunun.

Kablosuz modeme bağlı olan cihazlar taranacak ve listelenecektir.

iPhone ile kablosuz modeme bağlı cihazları görmek için Fing – Network Scanner uygulamasından yardım alabilirsiniz.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın ve ağ taramasını başlatın. Uygulama arayüzünde mevcut kablosuz ağa bağlı olan cihazlar listelenecektir.





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