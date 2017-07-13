Android ve iOS: Kablosuz Modeme Bağlı Cihazları Görmek

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Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda kablosuz modeme bağlı cihazları görmek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Günümüzde hemen her ofis ve evde kablosuz ağ bağlantısı özellikli modem ve router’lar bulunmakta. Bazen sahip olduğunuz ya da bağlı olduğunuz ağlara sizin gibi bağlanan ne kadar cihaz olduğunu görmek isteyebilirsiniz. Kişisel ağınıza sizin izniniz ve bilginiz dışında bağlanan birileri olup olmadığını kontrol etmeniz gerekebilir. Bu işlemler modem / router’ın arayüzüne erişilerek yapılabiliyor olsa da akıllı telefonlar için geliştirilen üçüncü parti uygulamalarla kablosuz modeme bağlı cihazları görmek daha kolay oluyor. Dilerseniz Android ve iOS‘te kablosuz modeme bağlı cihazları görmek için hangi uygulamaları kullanabileceğinize bakalım.

Android ve iOS: Kablosuz Modeme Bağlı Cihazları Görmek

Android’li akıllı telefonunuzda NetCut uygulamasını kullanabilirsiniz. Root erişimi sağlanmamış akıllı telefonlarda ağa bağlı cihazları görmek mümkün. Root’lu akıllı telefonlarda uygulamanın gelişmiş özelliklerinden de faydalanılabiliyor.

Öncelikle NetCut uygulamasını Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak akıllı telefonunuza yükleyin.

NetCut
NetCut
İndir
QR-Code

NetCut
Developer: arcai.com
Fiyat: Ücretsiz+

Tarama yapmak istediğiniz kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan emin olun. Cihazınız root’lu değilse ilk açılışta bu durumla ilgili bir bildirim alacaksınız, OK butonuna dokunarak geçebilirsiniz.

Android ve iOS Kablosuz Modeme Bağlı Cihazları Görmek 1

Fast Scan seçeneğini etkinleştirin.

Android ve iOS Kablosuz Modeme Bağlı Cihazları Görmek 2

Uygulama arayüzünde yer alan Refresh simgesine dokunun.

Android ve iOS Kablosuz Modeme Bağlı Cihazları Görmek 3

Kablosuz modeme bağlı olan cihazlar taranacak ve listelenecektir.

Android ve iOS Kablosuz Modeme Bağlı Cihazları Görmek 4

iPhone ile kablosuz modeme bağlı cihazları görmek için Fing – Network Scanner uygulamasından yardım alabilirsiniz.

Fing - Network Scanner
Fing - Network Scanner
İndir
QR-Code

Fing – Network Scanner
Developer: Domotz Ltd
Fiyat: Ücretsiz

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın ve ağ taramasını başlatın. Uygulama arayüzünde mevcut kablosuz ağa bağlı olan cihazlar listelenecektir.

Android ve iOS Kablosuz Modeme Bağlı Cihazları Görmek 5

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