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Akıllı telefon kullanıcıların sıklıkla gerçekleştirdiği eylemlerden biri olan ekran görüntüsü alma, kapama menüsüne eklenen kısayol ve ses/güç tuş kombinasyonları sayesinde kolayca tetiklenebiliyor ama belirli düzenlemeler yapmak, eklemeler gerçekleştirmek istiyor olabilirsiniz.

Android: Ekran Görüntülerini Profesyonelce Şekillendirin

Arabirimde yer alan sorunları işaretlemek, bazı saklanamayan bilgilerin görüntüsünü alarak saklamak ya da paylaşmak için uygun. Ancak daha profesyonel ekran görüntüleri için düzenleme ve işaretleme araçları şart. Talep artınca Apple’ın iOS 11’i ekran görüntüsü işaretleme araçları eklediğini de gördük.

Android kullanıcılarının belirli marka cihazlarda işaretleme araçları gördüğünü söyleyebiliriz ama saf Android deneyiminde henüz buna destek verilmiyor ve uygun bir uygulama kurmak gerekiyor. Buna imkan veren seçeneklerden biri Screen Master:

Fotoğraf düzenleme uygulaması olarak düşünebilirsiniz ve gerekli olan basit düzenleme seçeneklerini içeriyor. Uygulamayı kurup çalıştırın ve Photo Mark seçerek üzerinde düzenleme yapacağınız görseli seçin. Draw seçeneğine tıklayarak üzerine ok, çizgi, daire, kare gibi şekiller ekleyin.

Görselde gizlemek istediğiniz kısımlar varsa pikselleştirebilirsiniz. Bunun için görseli seçtikten sonra Mosaic butonuna tıklayın ve ardından parmağınızı kullanarak mozaik uygulanacak alanı belirleyin. Bu işlem sırasında uygulanacak fırçanın kalınlığını da seçebilirsiniz.

Metin eklemek isterseniz bir diğer uygulama olan Pixlr daha mantıklı görünüyor çünkü çok sayıda font seçeneği var. Ek fontlar kolayca indirilebiliyor.

Eğer amacınız daha uzun yani ekrana sığmayan internet sayfası gibi içeriği bir adımda çekebilmek ve birleştirmekle uğraşmak zorunda kalmamaksa LongScreenshot uygulamasını kullanın:

Uygulamayı açın ve artı sembolüne tıklayıp ekrana beliren Play butonunu kullanın. Ekran görüntüsü alacağınız uygulamada tıklayın ve işlemin biteceği yere getirdikten sonra Stop komutu verin.



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