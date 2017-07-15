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Android‘li akıllı telefonunuzda SMS zamanlama ve otomatik SMS yanıtlama işlemleri için kullanabileceğiniz başarılı bir uygulamayla karşınızdayız. Toplantıda, sinemada ya da trafikte araç kullanıyorken gelen aramaları yanıtlayamayabilir ve mesajları okuyamayabilirsiniz. Bu anlarda size ulaşmak isteyen kişiye o an meşgul olduğunuzu belirtecek bir mesaj gönderebilmek şüphesiz çok hoş olacaktır. Sahip olduğumuz akıllı telefonlarda bu dediğimiz işlevi elde etmek mümkün. Üstelik Android uyumlu, SMS zamanlama ve otomatik SMS yanıtlama için kullanabileceğiniz başarılı araçlar var.

Android: SMS Zamanlama ve Otomatik SMS Yanıtlama

Google Play uygulama mağazasında bu işlem için kullanılabilecek çok sayıda uygulama olsa da bizim tavsiye edeceğimiz araç Auto SMS Lite(Autoresponder). Bünyesinde çok sayıda özellik barındırıyor ve olumlu kullanıcı yorumlarına sahip. Elbette kurulumdan sonra rehber, SMS ve sesli aramalara erişim izni talep ediyor; uygulamanın işlevlerini yerine getirebilmesi için bunlara onay vermelisiniz.

Uygulama ile birden fazla profil oluşturabilir ve bazı kişilere otomatik yanıt gönderilmemesini sağlayabilirsiniz. Yalnızca kısa mesajlara değil, çağrılara da yanıt gönderebilmek mümkün. Çağrılar ve mesajlar için farklı yanıtlar ayarlayabiliyorsunuz.

Otomatik yanıtların yanı sıra mesaj zamanlama özelliği de bulunmakta. Özel günlerde göndermek istediğiniz mesajları önceden ayarlayabilir; yoğunken mesaj atmayı unutup daha sonra zor durumda kalmaktan kurtulabilirsiniz. Aynı SMS’i birden fazla kişiye göndermek için de zamanlamanız mümkün fakat bunun için uygulamada ilgili kişileri içeren bir grup oluşturmanız gerekecek.





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