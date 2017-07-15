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Android ve Windows Bilgisayar Arasında Pano İçeriği Paylaşımı için kullanabileceğiniz iki başarılı aracı tanıyacağız. Günümüzde hemen hepimiz kişisel bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi çok sayıda teknolojik cihaza sahibiz. Bilgisayarınızı kullanıyorken gördüğünüz eğlenceli bir içeriği bir arkadaşınıza göndermek istediğinizde ilgili kişi bir sosyal ağ hesabına sahip değilse oldukça zorlu anlar yaşayabilirsiniz. Akıllı telefonunuza ihtiyacınız olacak fakat bilgisayardaki içeriği telefona basitçe kopyalayıp yapıştırma ile aktaramayacaksınız. Bu gibi durumlarda Android ve Windows Bilgisayar Arasında Pano İçeriği Paylaşımı görevini üstlenecek bir uygulama işinizi önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Dilerseniz tercih edebileceğiniz uygulamalara kısaca göz atalım.

Android ve Windows Bilgisayar Arasında Pano İçeriği Paylaşımı

Pushbullet

Pushbullet’ın evrensel kopyala – yapıştır özelliği Pro versiyonunu satın almayı gerektiriyor fakat uygulamanın bu işlev dışında bildirim aktarımı, SMS paylaşımı, kolay dosya transferi gibi harika özellikleri var. Yerel yazılım ya da Chrome eklentisi aracılığıyla kullanılabiliyor. Servisin Windows programını ya da Chrome eklentisini yükleyebilirsiniz.

Araç seçenekleri arasında yer alan Universal copy & paste seçeneğini aktive etmeniz gerekmekte; hem PC hem de Android uygulamasında. Yazılımda Facebook ya da Google hesabınızla oturum açabileceğiniz gibi yeni kullanıcı hesabı oluşturma yolunu da tercih edebilirsiniz.

Clipsync

Clipsync adından da anlaşılabileceği üzere pano içeriğini eşitleme işlevine sahip ve Pushbullet uygulaması kadar kompleks bir çözüm değil. Cihazlarınız arasında kopyala – yapıştır seçeneği elde etmek istiyor ve bunun için ücret ödemeyi gereksiz buluyorsanız Clipsync’i kullanabilirsiniz. Uygulamada oturum açmak dahi gerekmiyor; bu nedenle yalnızca yerel ağ üzerinden iletişim kurulabilmekte. Bunun önemli bir sıkıntı olmadığı görüşündeyiz. Aracın mobil uygulamasını akıllı telefonunuza yükledikten sonra Windows sunucu yazılımını da bilgisayarınıza kurmanız gerekecek.





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