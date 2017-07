⁠⁠⁠







Android‘li akıllı telefonunuzda Yabancı Dizi Bölümlerini Takip Etmek için kullanabileceğiniz başarılı bir uygulamayla karşınızdayız. Son yıllarda internet bağlantı hızlarının ve kotaların artmasıyla kullanıcılar artık geleneksel TV yayın paketlerinden iyiden iyiye uzaklaştı ve içerikleri internet üzerinden izlemeye başladı. Ülkemizde bu doğrultuda içeriklere sahip olan ve ne yazık ki yasal olarak yayın yapmayan çok sayıda internet sitesi bulunmakta. Yakın geçmişte yasal bir platform olan Netflix Türkiye’de yaşayan kullanıcılara hizmet vermeye başladı. Ülkemizde yabancı diziler özellikle genç kuşaklar tarafından yoğun ilgi görüyor ve dikkatle takip ediliyor. Siz de çok sayıda yabancı dizi izliyorsanız yabancı dizi bölümlerini takip etmek sıkıntılı bir hal alabilir. Bu noktada devreye Android için geliştirilen Hobi – TV Shows Reminder uygulaması giriyor.

Android: Yabancı Dizi Bölümlerini Takip Etmek

Hobi yabancı dizi bölümlerini takip etmek için kullanılabilecek harika bir araç. Böyle bir uygulamada görmek isteyeceğiniz hemen her özelliğe ev sahipliği yapıyor.

Uygulamayı başlattıktan sonra iki bölüm göreceksiniz: Following ve Explore. Takip ettiğiniz tüm dizileri Following bölümünde göreceksiniz. Explore bölümü çok popüler olan TV dizilerini gösteriyor. Burada Game of Thrones, Westworld veya Stranger Things gibi diziler çıkıyor. En sevdiğiniz dizilerin bazılarını doğrudan burada bulabilirsiniz, bulamadıklarınızı aratarak takibe almanız mümkün.

Sevdiğiniz dizileri takip etmeye başladıktan sonra her bir dizinin kaç bölümünü izlediğinizi girmelisiniz. Bu güncellemeyi bölüm ya da sezon bazlı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bölüm özetleri, oylama, süre, yayın tarihi gibi detaylar da görüntüleniyor. İlgili yapım ile ilgili güncel haberlere ulaşabiliyor, yayınlanma tarihleri için bildirim alabiliyorsunuz.





