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Bir WhatsApp Hesabını İki Farklı Akıllı Telefonda Kullanmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. WhatsApp’ın en büyük eksiklerinden birisi birden fazla cihazla eşitleme yaparak kullanma imkanı sunmaması. Her WhatsApp hesabı bir telefon numarası ile bağlantılı oluyor ve bir akıllı telefonda kullanılabiliyor. Masaüstü bilgisayarınızda WhatsApp Web hizmetinden faydalanmadığınız sürece WhatsApp’ı çoklu kullanma fırsatına erişemiyorsunuz. Peki Bir WhatsApp Hesabını İki Farklı Akıllı Telefonda Kullanmak istiyorsanız yapabileceğiniz hiçbir şey yok mu? Esasında WhatsApp Web hizmetinden yararlanarak bu işlemi gerçekleştirebilmeniz mümkün.

Bir WhatsApp Hesabını İki Farklı Akıllı Telefonda Kullanmak

Öncelikle akıllı telefonunuzda WhatsApp’ı sorunsuz şekilde kullanabildiğinizden emin olun ve her iki cihazın da aktif internet bağlantısına sahip olmasına özen gösterin.

İkinci akıllı telefonda – WhatsApp hesabını kullanmak istediğiniz ikinci akıllı telefon, ilkinde WhatsApp kurulu olmalı- Google Chrome web tarayıcısını çalıştırın.

Arayüzde sağ üst kısımda yer alan ve üç noktalı simgeye sahip butona dokunun.

Karşınıza gelen menüdeki Request Desktop Site seçeneğini işaretleyin. Bu küçük ama çok önemli bir aşama.

Chrome web tarayıcısında web.whatsapp.com bağlantısına erişin. Eğer üstteki aşamayı atlarsanız whatsapp.com adresine yönlendirilirsiniz. Her şey yolunda gidiyorsa açılan sayfada bir kare kod göreceksiniz.

Şimdi WhatsApp uygulamasının kurulu olduğu akıllı telefonunuzu alın, WhatsApp uygulamasını açın ve arayüzde sağ üst kısımda yer alan butona dokunun.

Açılan menüdeki WhatsApp Web seçeneği ile devam edin.

İkinci akıllı telefonun ekranında yer alan kare kodu açılan kamera arayüzüne okutun. Daha önce WhatsApp Web’i kullandıysanız arayüzde sağ üst kısımda yer alan + simgeli butona dokunun.

Artık ikinci akıllı telefondaki tarayıcıda WhatsApp arayüzü açılacak ve bu cihazda da WhatsApp’ı kullanabileceksiniz.



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