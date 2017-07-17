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Android cihaz sahibiyseniz çocuklarınız sıkıldığında eğlenmek için telefonunuzdaki oyunları kurcalamak isteyebilirler ama peki ya diğer uygulamalar? Donanım riski bir yana belirli uygulamalar ve içerikleri görmeleri doğru değil. Farkında olmadan satın alma da yapabilirler.

Android: Telefonu Çocuklara Karşı Koruyun

Çok sayıda telefon kilitleme uygulaması ve aracı bulunabiliyor. İstenmeyen sitelere girmelerini engellemeniz, uygulamaları gizlemeniz mümkün.

Ekran Kilidi

Öncelikli olarak izinsiz ve habersiz kullanımı engellemek için ekran kilidi ekleyebilirsiniz. Ayarlar içinde Ekran kısmında kolayca bulabilirsiniz.

Yeni Kullanıcı Profili

Android 4.2 ve üstünde birden fazla profile yani kullanıcıya destek veriliyor. Bu sayede uygulamalar, dosyalar, ayarlar farklı tutulabiliyor. Aynı zamanda çocuklara özel sınırlı hesap da açılabiliyor.

Google Play Koruması

Google Play mağaza ortamına parola koruması ekleyerek film, uygulama, kitap, oyun almalarını engelleyebilirsiniz. Uygulama içinden ayarlara girip parola seçeneğine tıklayın.

Ayarları Kilitlemek

Settings Profiles Lite uygulamasını kurduktan sonra ses, veri bağlantısı ve bildirimleri sadece bir kişiyle sınırlı bırakabilirsiniz.

Uygulama Kilitleri

Uygulamaların sadece bir parola girildikten sonra açılmasını istiyorsanız App Lock uygulamasını kurun ve kilit vurulacak olanları seçin. Artık siz PIN girmedikçe bu uygulamalar açılmıyor olacak.

Çocuk Özel Uygulama Başlatıcı

Kid’s Shell adlı uygulama başlatıcı sadece çocuklara uygun olan uygulamaların bu uygulama çekmecesi içinde gösterilmesini sağlıyor. Ücretsiz sürümde özellikler sınırlı ama denemelisiniz.



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