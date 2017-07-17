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Samsung Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonda Ön Yüklü Uygulamaları Devre Dışı Bırakmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Samsung’un Galaxy serisi akıllı telefonlarında yıllardır TouchWiz arayüzü var ve cihazlar çok sayıda ön yüklü uygulama (bloatware) içeriyor. Her ne kadar Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefon yeni bir arayüz içerse ve bu istenmeyen ön yüklü uygulamaların sayısı azalsa da bazı kullanıcılar cihazlarında bloatware istemiyor. Cihazlar teknik anlamda hayli üstünler ancak kullanıcılar haklı olarak faydalanmadıkları uygulamaların sistem kaynaklarını kullanmasından rahatsız oluyor. Dilerseniz Samsung Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonda Ön Yüklü Uygulamaları Devre Dışı Bırakmak için ne yapmanız gerektiğine değinelim.

Samsung Galaxy S8: Ön Yüklü Uygulamaları Devre Dışı Bırakmak

Öncelikle Samsung akıllı telefonlar için geliştirilen ve ücretli bir uygulama olan Package Disabler Pro (Samsung)‘yu Google Play mağazasından 1.49 USD karşılığında indirmelisiniz.

Samsung tarafından yapılan bazı değişiklikler nedeniyle Package Disabler Pro’ya eşlik edecek bir uygulamaya daha ihtiyacınız olacak. Neyse ki PD Engine plugin ücretsiz bir çözüm.

XDA üyesi BAYmustafa96‘nın hazırladığı XML dosyasını buradan indirin. Bu dosya Package Disabler Pro aracılığıyla 120’den fazla sayıdaki uygulamayı devre dışı bırakmanızı sağlayacak.

Öncelikle Package Disabler Pro uygulamasını açın. Sağ üst kısımdaki üç noktaya sahip olan butona dokunun ve Import from xml‘i seçin. Açılan pencereden Select‘e dokunun ve daha önce indirmiş olduğunuz XML dosyasını seçin. Import seçeneğini kullanın. Uygulama 120’den fazla ön yüklü uygulamayı XML dosyasını kullanarak devre dışı bırakacaktır.

İşlem tamamlandıktan sonra bir bildirim alacaksınız. Artık uygulamadan çıkıp cihazınızı normal şekilde kullanabilirsiniz; bazı olumlu değişiklikleri fark edeceğinizi umuyoruz. Aslında kullandığınız bazı uygulamaları devre dışı bırakmış olabilirsiniz. Bixby, People Edge ve Google Play Music gibi uygulamalar tamamen devre dışı olacaktır ancak engelli uygulamalarından herhangi birini kullanırsanız endişelenmeyin. Package Disabler Pro uygulamasına geri dönün, listeyi inceleyin ve ıskaladığınız uygulamaları tespit edip kutucuklardaki işaretlemeleri basitçe kaldırın.



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