Xiaomi Mi 5 ve Redmi 4X İçin TWRP Recovery çözümü hazır vaziyette. Her iki akıllı telefon için de resmi TWRP 3.1.1 çözümü hazır hale getirildi. TeamWin ekibi bu cihazlar için aracın kullanıma sunulduğunu duyurdu. Akıllı telefonlar için daha önce resmi olmayan TWRP recovery versiyonları hazırlanmıştı, bunlar ise TeamWin ekibinin geliştirdiği çözümler. Kurulumdan önce cihazda bootloader kilidinin kaldırılmış olması ve cihazda stock firmware’in kurulu olması gerekiyor. TWRP imajını ADB ile ya da Flashify uygulamasını kullanarak flash’layabiliyorsunuz.
Xiaomi Mi 5 ve Redmi 4X İçin TWRP Recovery İndir
TWRP 3.1.1 Yenilikleri
- ADB geri yükleme sorununun çözümü
- TWRP kaynak kodunun AOSP 7.1.2’ye güncellenmesi
- Yedeklerin depolama anahtarlarını içermesi
- GUI terminalindeki sorunların çözümü
İndirmeler
TWRP 3.1.1 Kurulumu
Öncelikle cihazda bootloader kilidinin kaldırıldığından emin olun ve gerekli dosyaları üstten indirin.
adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını genişletin.
Akıllı telefonunuzla uyumlu olan TWRP imajını indirin.
TWRP_3.1.1_XXX.img adına sahip olan dosyayı recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.
adb-fastboot-tool-2016 klasörüne gidin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın, açılan menüdeki Open command prompt window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi penceresi açılacaktır.
Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Cihazı fastboot modunda başlatmak için adb reboot bootloader komutunu girin.
TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu kullanın.
İşlem tamamlandığında fastboot reboot komutu ile cihazı yeniden başlatabilirsiniz.