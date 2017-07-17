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Xiaomi Mi 5 ve Redmi 4X İçin TWRP Recovery çözümü hazır vaziyette. Her iki akıllı telefon için de resmi TWRP 3.1.1 çözümü hazır hale getirildi. TeamWin ekibi bu cihazlar için aracın kullanıma sunulduğunu duyurdu. Akıllı telefonlar için daha önce resmi olmayan TWRP recovery versiyonları hazırlanmıştı, bunlar ise TeamWin ekibinin geliştirdiği çözümler. Kurulumdan önce cihazda bootloader kilidinin kaldırılmış olması ve cihazda stock firmware’in kurulu olması gerekiyor. TWRP imajını ADB ile ya da Flashify uygulamasını kullanarak flash’layabiliyorsunuz.

Xiaomi Mi 5 ve Redmi 4X İçin TWRP Recovery İndir

TWRP 3.1.1 Yenilikleri

ADB geri yükleme sorununun çözümü

TWRP kaynak kodunun AOSP 7.1.2’ye güncellenmesi

Yedeklerin depolama anahtarlarını içermesi

GUI terminalindeki sorunların çözümü

İndirmeler

Xiaomi Mi 5 ve Redmi 4X akıllı telefonlarla uyumlu olan TWRP recovery imajlarını bağlantılardan indirebilirsiniz. Biz bu rehberde imajları ADB ile flash’lamayı anlatacağız.

TWRP 3.1.1 Kurulumu

Öncelikle cihazda bootloader kilidinin kaldırıldığından emin olun ve gerekli dosyaları üstten indirin.

adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını genişletin.

Akıllı telefonunuzla uyumlu olan TWRP imajını indirin.

TWRP_3.1.1_XXX.img adına sahip olan dosyayı recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

adb-fastboot-tool-2016 klasörüne gidin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın, açılan menüdeki Open command prompt window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi penceresi açılacaktır.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı fastboot modunda başlatmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu kullanın.

İşlem tamamlandığında fastboot reboot komutu ile cihazı yeniden başlatabilirsiniz.



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