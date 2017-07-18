iOS: Otomatik Fotoğraf Çekip Yüklemek

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Akıllı telefonu kullanarak fotoğrafları göndermek birkaç adımdan oluşuyor. Ekran görüntüsü alınca ikinci adımda gerekirse filtreler ekleniyor ve opsiyonel. Üçüncü adımsa istenen online servise yüklemek. Bunları otomatik hale getirmek isteyen iOS kullanıcıları otomatiğe bağlayabilir.

iOS: Otomatik Fotoğraf Çekip Yüklemek

AutoSnap adı verilen uygulama sayesinde işleriniz çok daha kolay hale gelebilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz:

AutoSnap - Automatic Capture & Upload For Facebook, Dropbox, Evernote, Twitter, & Instagram
AutoSnap - Automatic Capture & Upload For Facebook, Dropbox, Evernote, Twitter, & Instagram
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AutoSnap – Automatic Capture & Upload For Facebook, Dropbox, Evernote, Twitter, & Instagram
Developer: Silver Beech Studios
Fiyat: 3,49 TL

Ücretsiz olmasa da uygun fiyatla alınabilen ve iOS 5.0 ile üstüne destek veren bir uygulama. Yapmanız gereken 23 MB’lık paketi indirip kurduktan sonra ayarlara girmek.

Tap

Otomasyon seviyesini seçmek size kalıyor. Tüm adımlar otomatik ya da manuel olabilir ya da ara denge kurulabilir. Otomatik adım olacaksa gerekli ayarları yaptıktan sonra uygulamayı açtığınızda otomatik olarak fotoğraf çekilir ve filtre uygulanıp sosyal ağlarınıza gönderilir.

Warid

Uygulamayı açtıktan sonra anında çekim olmasını istemiyorsanız geri sayım ekleyip ekrana bakmak üzere kendinizi hazırlayabilirsiniz. Böylece bulanık çekimler de engellenebilir. Facebook, Twitter, Instagram, Evernote, Picasa ve Flickr gibi sitelere destek veriyor.

effects

Hazır filtreler hayli popüler olan seçenekler. İsterseniz size özel kalacaksa sosyal ağlara göndermek yerine e-posta ile kendinize atabilirsiniz. Kullanıcı dostu uygulama birden çok çekimi toplu olarak gönderme desteği de veriyor.

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