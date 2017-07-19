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Android‘li akıllı telefonunuzda arka plan uygulamalarını dondurmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Apple her ne kadar iOS’in en gelişmiş mobil işletim sistemi olduğunu iddia etse de gerçeğin pek de öyle olmadığını biliyoruz. Android hiç de yabana atılacak bir çözüm değil. Esasında bu iki mobil işletim sisteminin arkasındaki felsefe farklı. iOS basit, sade ve stabil bir işletim sistemi. Android ise daha özgür ve kullanıcılarına daha geniş hareket alanı sağlıyor. Örneğin otomasyon aracı Tasker benzeri bir çözümün iOS’te hayata geçirilmesi pek mümkün değil.

Android’de arka planda çok sayıda uygulama çalışıyor. Android Nougat ve daha güncel versiyonlarda arka plan uygulamalarını dondurmak mümkün. Üstelik root erişimine ihtiyaç yok.

Android: Arka Plan Uygulamalarını Dondurmak

Gerekenler

ADB ve fastboot kurulumu

Akıllı telefonun USB sürücülerinin yüklenmesi

Android 7.0 Nougat ya da daha güncel işletim sistemi versiyonu

USB Debugging seçeneğinin etkinleştirilmesi

seçeneğinin etkinleştirilmesi Paket adlarının tespiti için App Inspector uygulaması

Arka Planda Çalışan Uygulamaları Dondurmak

ADB kurulum klasörüne gidin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın.

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın ve MTP modunu seçin.

Cihazın bilgisayarınız tarafından sorunsuz tespit edilip edilemediğini anlamak için adb devices komutunu girin. Sıkıntı yoksa ekranda seri numarası belirecektir.

Engellemek istediğiniz uygulamanın paket adını App Inspector yardımıyla öğrenin ve cmd appops set <paket adı> RUN_IN_BACKGROUND ignore komutunu girin.

Yaptığınız değişikliği bir süre sonra geri almak ve ilgili uygulamanın arka planda çalışmasına izin vermek için cmd appops set <paket adı> RUN_IN_BACKGROUND allow komutunu kullanabilirsiniz.



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