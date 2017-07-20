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Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarla Facebook’a 360 derece fotoğraf yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. 360 derece fotoğraflar internette son dönemde trend haline geldi. Kullanıcılar bu fotoğraflara bayılıyor çünkü çekici bir görünüm ve eşsiz bir deneyim vaat ediliyor. 360 derece fotoğrafları yönetmek, düzenlemek ve paylaşmak için kullanılabilecek çeşitli çözümler yok değil. Tabii akıllı telefonlarda bu işlem daha zorlu olabiliyor. Biz bu küçük rehberimizde Facebook’a 360 derece fotoğraf yüklemek için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. İşlem Facebook’un hem Android hem de iOS uygulamalarında gerçekleştirilebiliyor.

Android ve iOS: Facebook’a 360 Derece Fotoğraf Yüklemek

Öncelikle akıllı telefonunuza Facebook’un resmi uygulamasını yükleyin. Üçüncü parti uygulamalarda ele alacağımız işlem uygulanabilir, fakat bu özelliğin bulunmaması ihtimali de var.

Hesabınızla oturum açtıktan sonra ana ekranda ileti paylaşım kutucuğunun hemen altında yer alan Photo butonuna dokunun. Akıllı telefonunuzda bulunan görseller karşınıza gelecek fakat 360 derece fotoğraflar görünmeyecektir.

Arayüzde yer alan dünya / küre simgeli butonu bulun ve ona dokunun. Altında bu simgenin bulunduğu görseller paylaşıma hazır durumdalar. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafı bulun ve sahip olduğu küre simgesine dokunun. Ardından Done butonunu kullanın.

Şimdi karşınıza yeni bir arayüz gelecek. Bu adımda 360 derece fotoğraf için bir başlangıç noktası belirlemeniz isteniyor. Facebook’ta paylaşımınıza erişebilen arkadaşlarınız ilk etapta fotoğrafın bu başlangıç kısmını görecekler. O nedenle çarpıcı bir bölüm seçmek isteyebilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra Post seçeneğine dokunmanız yeterli, 360 derece fotoğraf paylaşılacaktır.





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