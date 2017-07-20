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Huawei P10 Lite Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Huawei’nin orta-üst seviye akıllı telefonu P10 Lite için XDA üyesi root ve TWRP recovery kurulumu rehberi hazırladı. Cihazda bootloader kilidi olduğu için tabii öncelikle bootloader kilidinin kaldırılması gerekiyor. Rehberin Android 7.0 – EMUI 5.1 kurulu cihazlar için geçerli olduğunu belirtelim.

Huawei P10 Lite Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu en az % 50 seviyesine şarj edin.

Önemli bilgilerinizi yedekleyin, işlem sırasında verilerinizi kaybedeceksiniz.

Huawei USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Bootloader kilidini kaldırın .

. Developer Options menüsündeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin. Developer Options menüsü Settings altında görünmüyorsa Settings – About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğe art arda 7 kez dokunun, Developer Options menüsü etkinleşecektir.

menüsündeki ve seçeneklerini aktive edin. menüsü altında görünmüyorsa menüsüne gidin ve seçeneğe art arda 7 kez dokunun, menüsü etkinleşecektir. Gerekli dosyaları indirin.

NOT: İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını genişletin.

p10lite_Recovery.img dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

adb-fastboot-tool-2016 klasöründe boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın, açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi penceresi açılacaktır.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı fastboot modunda başlatmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

TWRP recovery’i flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu kullanın.

İşlem tamamlanınca cihazı yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu yazabilirsiniz. Şimdi root aşamalarına geçelim.

Root Erişimini Sağlamak

SuperSU ZIP dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonu kapatın. Güç + Ses artırma butonlarına basılı tutarak akıllı telefonu recovery modunda başlatın.

TWRP ana menüsü belirdiğinde Install seçeneğine dokunun ve cihaza aktardığınız SuperSU dosyasını seçin.

Flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. İşlem tamamlandığında Reboot seçeneği ile akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.



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