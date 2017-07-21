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Android Nougat Xposed Framework kurulumu için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Google neredeyse Android O işletim sisteminin final sürümünü dağıtmaya başlayacak ancak maalesef Android Nougat uyumlu Xposed Framework hala yayınlanmadı, ta ki bugüne dek! Fakat küçük bir pürüz var, yayınlanan araç resmi sürüm değil. Bazı cihazlarda brick, zorla kapanmalar ve başka sorunlar görülebiliyor. Greenify’ın bu Xposed versiyonu ile çalışmadığı belirtiliyor, başka modüllerin de çalışmama ihtimali yok değil. İşlemin riskler içerdiğini ve kurulum sırasında / sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım.

Android Nougat Xposed Framework Kurulumu

Gerekenler

TWRP benzeri bir custom recovery kurulumu

Root erişimi sağlanmış Android Nougat esaslı custom ROM

Tüm verilerin yedeklenmesi ve mevcut ROM için nandroid yedeği oluşturulması

İndirmeler

ARM – Xposed-SDK25-Nougat-ARM-by-PurifyOS.zip – Kaldırma

– ARM64 – Xposed-SDK25-Nougat-ARM64-by-PurifyOS.zip – Kaldırma

– x86 – Xposed-SDK25-Nougat-X86-by-PurifyOS.zip – Kaldırma

– Xposed Installer – XposedInstaller_by_dvdandroid_29_04_17.apk

İşlemcinizin mimarisini öğrenmek için bu yazıdaki uygulamadan yararlanabilirsiniz.

Kurulum İşlemi

Uygun flash’lanabilir Xposed ZIP dosyasını üstteki bağlantılar aracılığıyla indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Android telefonunuzu recovery modunda başlatın.

Install seçeneğine dokunun ve indirip akıllı telefonunuza aktarmış olduğunuz ZIP dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlandığında Reboot system seçeneğine dokunarak akıllı telefonunuzun yeniden başlatılmasını sağlayın, açılış biraz zaman alabilir.

Cihaz açıldığında Xposed Installer APK dosyasını indirin ve yükleyin.

APK dosyasına dokunduğunuzda root erişimi için izin talep edecektir, onay verin.

Artık Xposed modüllerini Android Nougat kurulu cihazınıza yükleyebilirsiniz, daha önce de belirttiğimiz gibi uyumluluk sorunları yaşanma ihtimali var. Xposed kurulumunu geri almak isterseniz URL’si indirme bölümünden edindiğiniz Xposed versiyonunun hemen yanında yer alan kaldırma aracını indirebilir ve tıpkı Xposed’u flash’ladığınız gibi bu dosyayı flash’layabilirsiniz.



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