⁠⁠⁠







Samsung Galaxy A3 (2017) ve J7 (2016) Android Nougat güncellemesi ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. WiFi Alliance tarafından sertifikalandırılan Galaxy A3 (2017) ve Galaxy J7 (2016) akıllı telefonların Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonunu çalıştırdıkları görülüyor. Bu durumda her iki akıllı telefonun da yakın zaman içerisinde Android Nougat güncellemesini almaya başlayacakları çıkarımında bulunabiliriz.

Samsung Galaxy A3 (2017) ve J7 (2016) Android Nougat Güncellemesi

Her iki cihaz da daha önce Android Nougat kurulu şekilde benchmark uygulamalarının veritabanına giriş yapmıştı. Bu iki akıllı telefonun dışında firmanın 2015’te kullanıma sunduğu Galaxy Tab A 8.0 tablet de Nougat güncellemesini alacak. Güncellemelerin yayınlanma tarihleri ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

Ocak 2017’de raflardaki yerini alan Galaxy A3 (2017) akıllı telefon 135.4 x 66.2 x 7.9 mm boyutlarında ve 138 gram ağırlığında. Cihazın 4.7 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip. IP68 sertifikasına sahip olan ürün 1.5 metre derinlik ve 30 dakikaya kadar su ve toza karşı dayanıklı yapıda. Sekiz çekirdek 1.6 GHz Cortex-A53 işlemci ve Mali-T830 GPU’sunu barındıran Exynos 7870 Octa yongasetinden güç alıyor. 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 13 MP ana kamera, 8 MP selfie kamerası, 2350 mAh kapasiteli pil gibi detaylar barındırıyor.

Nisan 2016’da satışa sunulan Galaxy J7 (2016)’nın 5.5 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değeri sunuyor. Snapdragon 617 / Exynos 7870 Octa yongaseti, 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli depolama birimi, 13 MP çözünürlüklü ana kamera, ön yüzde 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası ile 3300 mAh kapsiteli pil gibi bileşenlere sahip. Her iki cihazın da kutularından Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi sürümüyle çıktığını hatırlatalım.



⁠⁠⁠





