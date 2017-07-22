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Popüler uygulama Instagram‘da düzenlenen fotoğrafları paylaşmadan kaydetmek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Facebook’un çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Instagram en çok kullanıcıya sahip sosyal ağ platformlarından birisi konumunda. Uygulama ilk etapta başarılı fotoğraf filtreleriyle dikkat çekmiş ve ilgi toplamıştı. Sonrasında ilk dönemlerindeki bazı kısıtlamalar kaldırıldı ve video paylaşım, canlı yayın, Snapchat’ten klonlanan Stories / Hikayeler gibi özellikler de kazandı.

Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlara yüklenebilecek çok sayıda fotoğraf düzenleme ve filtre ekleme uygulaması mevcut. Ancak siz kolayca kullanılabilen Instagram uygulamasını tercih etmek istiyor olabilirsiniz. Tabii Instagram’da severek kullandığınız bazı filtreleri başka uygulamalarda bulamıyor da olabilirsiniz. Bu yazımızda Instagram uygulamasında düzenlediğiniz fotoğrafları arkadaşlarınızla paylaşmadan kaydetmek için ne yapmanız gerektiğine değineceğiz.

Instagram: Düzenlenen Fotoğrafları Paylaşmadan Kaydetmek

Bunun için akıllı telefonda uçuş modunu aktive edeceğiz. Esasında teknik olarak düzenlediğiniz fotoğrafı hala Instagram’da paylaşmaya çalışacaksınız (yani uygulamanın bu yönde girişimleri olacak) fakat uçuş modu aktif olduğu için bu işlem başarısız olacak, zaten bizim istediğimiz de bu.

Fotoğrafı seçin ve uygulama ile dilediğiniz düzenlemeleri gerçekleştirin. Next butonuna dokunun.

Açıklama ve konum eklemenin yapıldığı ekranda uçuş modunu etkinleştirin. Uçuş modunu etkinleştirmek için iPhone’da alt kısımdan kaydırma yaparak Control Center’a erişebilir, Android’de üst kısımdan kaydırma yaparak bildirim çubuğunu aşağı çekebilirsiniz.

Uçuş modunu etkinleştirdikten sonra Instagram’a geri dönün ve Share seçeneğine dokunun.

Fotoğraf elbette Instagram’a yüklenemeyecek ve üst kısımda bir uyarı belirecektir. Fotoğraf Instagram’a yüklenemediği için cihaza, yerel ortama kaydediliyor.

Uyarının belirdiği kısımda yer alan X simgeli butona dokunun.

Karşınıza gelen ekranda Remove butonunu kullanın. Instagram uçuş modunu kapattığınızda fotoğrafın paylaşımı için girişimde bulunmayacaktır.





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