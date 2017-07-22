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LG G4 Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. Teknoloji devi Google, Android işletim sisteminin 7.0 Nougat versiyonunu yaklaşık bir yıl önce resmen kullanıma sunmuş olsa da yeni işletim sistemi daha birçok akıllı telefona giremedi. LG G4 de bu cihazlardan birisiydi fakat duruma bakılırsa akıllı telefon Android Nougat güncellemesini almaya başladı. LG bu akıllı telefonu için Nougat güncellemesinin yayınlanacağını Mart ayında duyurmuştu fakat yılın ilk yarısının geride kalmasından sonra yeni bir gelişme olmaması kullanıcıların aklında soru işaretlerinin belirmesine neden olmuştu. LG G4 Android 7.0 Nougat güncellemesi Güney Kore’de yaşayan kullanıcılara sunulmaya başlandı, güncelleme şu an ülkede LG Bridge uygulaması ile yüklenebiliyor. LG Bridge Windows ve Mac sistemlerle uyumlu bir yazılım ve kullanıcıların akıllı telefonlarını bilgisayarlarına USB kablosuyla bağlamaları gerekmekte.

LG G4 Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Güney Kore’den gelen bilgiler güncellemenin OTA yoluyla henüz yayınlanmaya başlamadığı yönünde fakat kısa süre içerisinde OTA bildirimlerinin ulaşması beklenmekte. LG G4 akıllı telefonun F500K, F500L ve F500S varyantları için KDZ imajları XDA Developers sitesinde yayınlandı, bu varyantlara Android Nougat güncellemesinin elle kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara bu yazımızda değindik. Cihazın Avrupa varyantı olan H815 için Nougat firmware’i henüz yayınlanmış değil, bu varyanta sahip olan kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerekecek.

LG G4 akıllı telefon Nisan 2015’te duyurulmuş ve duyurudan birkaç hafta sonra cihazın resmi satışları başlamıştı. Akıllı telefonun yaşı göz önünde bulundurulursa bir sonraki büyük çaplı Android güncellemesini alamayacağını söyleyebiliriz.



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