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Android‘li akıllı telefonunuzda aynı fotoğrafları silmek için kullanabileceğiniz uygulamalarla karşınızdayız. Akıllı telefonlarımız yıllar ilerledikçe güçleniyor ve daha şık tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Son yıllarda kamera performanslarının da hayli tatmin edici noktalara geldiğini gördük. Kullanıcılar sosyal ağlarda paylaşmak üzere sayısız fotoğraf çekiyor, zaman zaman yakalanan en güzel kareyi paylaşmak adına aynı sahneden 3-5 adet fotoğraf çekilebiliyor. Tabii bir de internet sitelerinde ve sosyal ağlarda görülüp beğenilen ve cihaza kaydedilen görseller var, bazen aynı görseli birden fazla kez cihaza kaydetmiş oluyorsunuz. Kopya fotoğraflar akıllı telefonlarda depolama alanını hızla doldurabiliyor. Dilerseniz Android‘li cihazınızda aynı fotoğrafları silmek üzere kullanabileceğiniz uygulamalardan birkaçını tanıyalım.

Android: Aynı Fotoğrafları Silmek

Duplicate Photos Fixer

Uygulama aynı / kopya fotoğrafları tespit etmek için güçlü bir algoritmaya sahip. Kopya görselleri hızlı şekilde bulabiliyor. Kullanıcılar belirli bir dizinde ya da depolama biriminin tamamında tarama yapılmasını sağlayabiliyor. Uygulama aynı fotoğrafları silmeden önce ön izleme yapma olanağı da sunuyor ki daha sonra tatsız anlar yaşanmasın.

Remo Duplicate Photos Remover

Adının hakkını veren bu uygulama aynı fotoğrafları tespit etme konusunda hayli başarılı bir çözüm. Akıllı telefonunuzun depolama birimi kopya fotoğraflarla dolup taşıyorsa bu uygulamadan yardım alabilirsiniz. Aracı Google Play mağazasından ücretsiz indirebiliyorsunuz.

Gallery Doctor- Photo Cleaner

Gallery Doctor uygulaması akıllı telefonunuzdaki karanlık ve net olmayan fotoğrafları tespit ederek bunları cihazdan kaldırmanıza olanak tanıyor. Ek olarak kopya fotoğrafları da bulabiliyor. Galerinizde temizlik yapmayı düşünüyorsanız bu uygulamayı seveceğinizi tahmin ediyoruz.





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