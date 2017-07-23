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Lenovo K6 Power TWRP Recovery kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Lenovo K6 Power (Karate) akıllı telefon için resmi TWRP 3.1.1 versiyonu yayınlandı. Akıllı telefonun kullanıcıları artık TWRP imajını cihazlarına yükleyip ileri düzey özelleştirmelere gidebiliyor. TWRP imajını yüklemeden önce cihazda bootloader kilidinin kaldırılmış olması ve stock firmware’in kurulu olması gerekmekte. TWRP imajı ADB ya da Flashify uygulaması ile flash’lanabiliyor, biz bu yazıda ADB ile flash’lamayı ele alacağız. Lenovo K6 Power TWRP Recovery kurulumu oldukça kolay.

Lenovo K6 Power TWRP Recovery Kurulumu

TWRP 3.1.1 Yenilikleri

ADB geri yükleme sorununun çözümü

TWRP kaynak kodunun AOSP 7.1.2’ye güncellenmesi

Yedeklerin depolama anahtarlarını içermesi

GUI terminalindeki sorunların çözümü

Lenovo K6 Power TWRP Recovery İmajı

TWRP Recovery 3.1.1 Kurulum Aşamaları

Öncelikle akıllı telefonunuzda bootloader kilidini kaldırdığınızdan emin olun. Üstteki bağlantıdan TWRP recovery imajını indirin.

adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını genişletin.

TWRP recovery imaj dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve dosyayı adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

adb-fastboot-tool-2016 klasörüne gidin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı fastboot modunda başlatmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

TWRP recovery imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu kullanın.

İşlem tamamlandığında akıllı telefonu yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu yazabilirsiniz.



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