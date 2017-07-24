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Fabrika ayarlarına dönüş işlemi akıllı telefonda yer alan tüm verileri siler ve yeni alınmış haline en yakın biçime sokar. Bu tür bir işlemden sonra korunan tek eklenti, cihaza gelen yamalar ve işletim sistemi güncellemeleri olur. Bu sayede sıfırlama yapsanız da yamaları kurmanız gerekmez.

Android: Cihaz Sıfırlamak ve Tüm Verileri Silmek

Peki ya neden böyle bir işleme gerek duyasınız? Çoğu durumda sıfırlama işlemi dişçiye gidip diş taşlarını aldırmaya benzer. Sorun çıktığında ayıklama ve donanım sorunlarını bulma imkanı verir ama başka nedenler de olabilir.

1-Sorun çözmek

Cihazda yolunda gitmeyen işler varsa ve donma vb oluyorsa, yüklü gelen standart uygulamalar bile tuhaf işliyorsa sıfırlama denenebilir.

2-Satış öncesi

Elbette cihazı ikinci elde satmadan önce sıfırlamak şart ki size ait kişisel bilgiler ve hesap oturumları diğerlerinin eline geçmesin.

3-Eski bir cihazı tazelemek

Önceden kullandığınız bir cihaza geri döneceğinizde sıfırlamak iyi bir yol olabilir. Böylece sadece tüm güncel hesaplar kurulur ve gereksiz içerik temizlenmek yerine bir adımda başa dönülür.

Sıfırlama işlemi

Android cihazlarda sıfırlama işlemi çok kolay. Ancak bundan önce ilk yapmanız gereken önemli verileri yedeklemek. Müzik, video, fotoğraf, belge her ne varsa yedeklenmeli. Bazı oyunlarda ilerleme durumu, seviye vb yedeklenemez ve başa dönmeniz gerekebilir.

Ardından ayarlar uygulamasında Yedekleme & Sıfırlama kısmına girip emir verin ve onaylayın. İşlem zaman alabilir ve o sürede kullanamazsınız. Ardından yeniden başlayınca yeni cihazmış gibi dil, ad, Google hesabı gibi temel bilgilerin girilmesi, onayların verilmesi gerekir.

Resetleme sırasında kasma olur ve donarsa paniklemeyin. 5-10 dakika hiç ilerleme olmazsa güç butonuna uzun basılı tutup yeniden başlatın. Açılmazsa güç ve ses butonlarına aynı anda basıp kurtarma menüsüne girin ve o alandan sıfırlama emri verin.



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