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Apple iPhone’da flash oyunları oynamak üzere kullanılabilecek iki uygulama ile karşınızdayız. Flash oyunlar direkt olarak web tarayıcısıyla, cihaza kurulum gerektirmeden oynanabilmekte. Bir dönem kullanıcıları ekran başına kilitlemiş olsalar da artık eski cazibelerini kaybettiklerini söylememiz doğru olacaktır. Özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması kullanıcıları akıllı telefonlarıyla oyun oynamaya yönlendirdi. Yine de severek oynadığınız flash oyunlar olabilir ve bu oyunları iPhone’unuzla oynamak isteyebilirsiniz. iPhone’daki Safari web tarayıcısı flash oyunları desteklemiyor fakat iPhone’da flash oyunları oynamak için kullanılabilecek üçüncü parti uygulamalar var.

iPhone’da Flash Oyunları Oynamak

Photon Browser

Photon Browser iPhone ve iPad’de flash desteğine ihtiyaç duyan kullanıcıların tercih ettiği popüler tarayıcılardan birisi konumunda. iPhone versiyonu 3.99 USD, iPad versiyonu ise 4.99 USD karşılığında indirilebiliyor. Flash modunu etkinleştirmek için arayüzde sağ üst kısımda yer alan yıldırım ikonuna dokunmak yeterli oluyor. Flash modu etkinleştirildiğinde tarayıcının biraz ağırlaştığını belirtelim. Uygulama iOS 5.1.1 ve daha güncel işletim sistemli mobil Apple cihazlarla uyumlu.

Puffin Web Browser

Puffin Apple iPhone’da flash oyunları oynamak üzere kullanılabilecek bir diğer web tarayıcısı çözümü. Uygulamanın kullanıcıların test etmesi üzere hazırlanmış ücretsiz bir versiyonu var, tam versiyonu 3.99 USD karşılığında edinilebiliyor. Tıpkı Photon Browser gibi flash içerikler görüntülendiğinde tarayıcının yavaşladığı gözlerden kaçmıyor. Puffin web tarayıcısı iOS 8.0 ve daha güncel işletim sistemi versiyonlarına sahip Apple iPhone, iPad ve iPod Touch modellerine yüklenebiliyor.





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