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Beklenen an geldi ve Google’ın Drive bulut depolama servisine ait eşleştirme uygulaması olan Google Drive güncellenerek Backup and Sync adlı yedekleme ve eşleştirme aracına dönüştü. Bu adımla birlikte artık tek bir klasör değil istenen yerel klasörler yedeklenebiliyor.

Android: Google Backup & Sync Aracıyla Yedekleme

Bu güncelleme sonrasında Google Drive uygulamasının Android ve iOS uygulamaları değişim göstermedi, masaüstü/dizüstü sistemlerde kurulu yedekleme uygulaması değişti. Artık yeni sistemle hem Google Drive, hem de Google Photos için kullanılan ayrı yedekleme uygulamalarının yerini tek biri alıyor.

Kurulması gereken bilgisayar uygulaması: https://www.google.com/drive/download/

Bu adımla birlikte eşleştirme işlemi kolaylaşıyor ve yedekleme tek bir alana toplanıyor. Uygulamayı kurduktan sonra sözleşmeyi onaylayın ve Google hesabınızla oturum açın.

Bir sonraki adımda cihazda yer alan yerel klasörlerle başlanıyor ve sağdaki kısımdan yedeklemeye dahil edilmesini istediğiniz klasörleri seçiyorsunuz. Artık bu klasörlere eklenen dosyalar bulutta yedeklenecek ve silinenler silinecek. Elbette Google Drive hesabınızda yeterli boş depolama alanı olmalı yoksa aylık/yıllık ödemeyle almanız gerekecek ki anlaşılan uygulamanın Google’a ana getirisi bu.

Ardından yeni fotoğrafların da Google Photos servisine gönderilmesini seçmenizde fayda var çünkü bu servise giden yüksek çözünürlüklü görseller depolama alanınızdan yer almıyor! Google Drive ayarlarını değiştirmenize gerek yok. Ayarlar kısmındaysa yükleme boyutu, hızı, silinenlerin kaldırılması gibi seçenekler var. Yedeklenen dosyaları görmek için drive.google.com adresini ziyaret edebilirsiniz.



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