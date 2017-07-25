⁠⁠⁠







Samsung Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonda zil sesini değiştirmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Samsung, 2017 yılı amiral gemisi akıllı telefon modelleri olan Galaxy S8 ve S8+ ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Akıllı telefonlar şık tasarımları, yazılımsal navigasyon butonları, alışılmışın dışında ekran en – boy oranları ve üst düzey teknik özellikleriyle kullanıcı nezdinde beğeni toplamayı başardı. İlk etapta yüksek fiyat etiketi biraz tepki çekmiş olsa da akıllı telefon bir süredir daha makul fiyatlarla satın alınabiliyor.

Android işletim sistemi geniş özelleştirme olanaklarıyla ön plana çıkıyor. Android telefonlarımızda kimisi root erişimi gerektiren, kimisi root’suz uygulanabilen çeşitli özelleştirmeler yapabiliyoruz. Zil sesini değiştirmek temel ve basit bir düzenleme olduğu için tabii ki root gerekmiyor ve bu işlem cihaz ayarlarından kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Samsung Galaxy S8: Zil Sesini Değiştirmek

Samsung Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonlarda zil sesini değiştirmek için öncelikle Settings menüsüne erişin ve Sounds and vibration seçeneğini bulun.

Ringtone seçeneğine dokunun, cihazda ön yüklü olan zil sesleri karşınıza gelecektir. Buradan zil seslerine dokunarak dinleyebilir ve ön izleme gerçekleştirebilirsiniz.

Cihazda ön yüklü olarak yer almayan farklı bir zil sesi ayarlamak istiyorsanız alt kısma doğru kaydırma yapın ve Add from phone seçeneğine dokunun. Varsayılan zil sesi değiştirme aracını seçebilir ya da Dropbox, Google Drive gibi kaynaklara yönelebilirsiniz. Kullanmak üzere seçtiğiniz zil sesi ayarlarınızda kullanılabilir hale gelecektir.



⁠⁠⁠





