Android/iOS: Yakındaki Ücretsiz Wi-Fi Noktalarını Bulun

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Wi-Fi bağlantısı olmayan yerlerde sıkıntılı bir döneme girildiği ve mobil verinin ucuz olmadığı ortada. Kotaların aşılmaması için mümkün olan her anda Wi-Fi bağlantısına geçiş yapılmalı. Buna imkan veren kafeler, restoranlar vb var ama bazılarını tespit etmekte zorlanabilirsiniz.

Android: Yakındaki Ücretsiz Wi-Fi Noktalarını Bulun

Etrafta yer alan mağaza ve gıda zinciri gibi noktaların listesini tutan ve bunlara ait Wi-Fi ağları kullanma imkanı veren çeşitli uygulamalar var.

Wi-Fi Map

Ücretsiz olan uygulama en kapsamlı seçeneklerden biri ve çeşitli araçlar içeriyor. Dünya genelindeki 100 milyon Wi-Fi noktasının seçilebileceği iddia ediliyor. Kapsamlı kapsama alanıyla sık seyahat edenler için ideal. Avrupa, Asya, Orta Doğu, ABD, Rusya, Doğu Avrupa gibi çok yerde işliyor.

Aktif topluluk desteğiyle güncel kalabiliyor. Erişim noktalarında kullanılan parolaların güncel olmasına da olanak veriyorlar.

Avast Wi-Fi Finder

Antivirüs ve güvenlik uygulamaları geliştiren Avast firması bu işe de el attı. Telefonun GPS alıcısını kullanarak konumu tespit eden uygulama en yakın erişim noktalarını gösteriyor. Açık ya da parola içeren ağlar görülebiliyor. Arama özelliğiyle diğer yerlerdeki noktaları öğrenebilirsiniz.

Elbette güvenlik alanında öncü olduğundan Wi-Fi ağlardaki özelliklere önem veriyor. Güvenli olup olmadığını söylüyor ve riske girmenizi engelliyor. Wi-Fi hız testi özelliği de var.

OpenSignal (WiFiMapper)

WiFiMapper haritalama alanında son derece iddialı ve bırakın yüz milyonu, tam 500 milyon Wi-Fi noktasının yerini gösterebiliyor. Tümü haritada görülüyor ve kolayca tespit edilebiliyor. Ek özellikleriyle de rakipleri geriye itmeyi başarıyor.

İlk olarak Foursquare entegrasyonu var ve check-in yapabiliyorsunuz. Bu bağlantı üzerinden gittiğiniz yerde Wi-Fi varsa size bildiriyor. Türü, hızı, bağlantı kalitesi gibi ek bilgiler alınabiliyor. Mekanlarla ilgili yoğunluk, menü gibi bilgiler de görülebiliyor. Topluluk desteğiyle parolalar güncelleniyor.





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