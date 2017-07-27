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LG G6 akıllı telefonun Pil Ömrünü Uzatmak için uygulayabileceğiniz yöntemleri ele alıyoruz. LG G6 akıllı telefon 3300 mAh kapasiteli bir pile sahip ve ortalama bir kullanımda genelde bir günü kurtarabiliyor, tabii cihazın her gün aynı şekilde kullanılamayabileceği düşünülmeli. LG G6 akıllı telefonun Pil Ömrünü Uzatmak için bu ipuçlarından yararlanabilirsiniz.

LG G6: Pil Ömrünü Uzatmak

Pili Hızla Tüketen Uygulamaları İzleyin

Akıllı telefonunuzda Settings – Battery & power saving – Battery usage yolunu izleyin. Burada uygulamaların pil tüketiminde ne denli rolü olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Çok pil tüketen uygulamaları sıkıntılı anlarda kapatabilir ya da belki alternatif bir uygulama arayışına girebilirsiniz.

Ön Yüklü Uygulamaları Devre Dışı Bırakın veya Kaldırın

Akıllı telefonunuzda kurulu olan ve kullanmadığınız tüm uygulamaları kaldırın. Settings – Apps menüsünden cihazda yüklü olan uygulamaların listesine erişebilirsiniz. Kaldırmak istediğiniz uygulamanın üzerine dokunun ve açılan arayüzdeki Uninstall butonunu kullanın. Ön yüklü uygulamalar için Uninstall yerine Disable seçeneği bulunabilir, onu kullanmanız gerekecek.

Kullanmadığınız Anlarda Wi-Fi ve Bluetooth’u Kapatın

Bu konuda söylenecek fazla bir şey yok, kullanmıyorsanız Wi-Fi ve Bluetooth’u Settings menüsü aracılığıyla kapatın. Bildirim çubuğunu aşağı çekerek de bu bağlantıların kısayollarına ulaşabilir ve bağlantıları devre dışı bırakabilirsiniz.

Pil Tasarrufu Modunu Etkinleştirin

Pil ömrünün sizin için önem teşkil ettiği günlerde pil tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz. Olağan dönemlerde pil tasarrufu modunun pil seviyesi % 15 ya da % 5’e gerilediğinde otomatik olarak devreye girmesini sağlayabilirsiniz.

Ekran Ayarlarınızı Düzenleyin

Settings – Display menüsüne giderek ekran ayarlarınızı yapılandırın. Ekran cihazın pilini en çok kullanan bileşendir. Parlaklığı mümkün olduğunca düşürün ve zaman aşımı süresini olabildiğince aşağı çekin.

Yazılım Güncellemelerini Yükleyin

Cihaz için hazırlanan güncellemeleri Settings – About phone – Update center menüsünden elle kontrol edebilirsiniz. Mevcut güncelleme varsa yükleyin. Güncellemeler yeni özelliklerin yanı sıra hata düzeltme ve optimizasyonlar da içerecektir. Uygulamalarınızı da Google Play üzerinden güncellemeyi ihmal etmeyin.

Google Play’in Otomatik Güncelleme Özelliğini Düzenleyin

Google Play’i açın ve sol üstteki hamburger menü butonuna dokunun. Auto-update apps menüsüne gidin ve Auto-update apps over Wi-Fi only seçeneğini ayarlayın. Güncellemeler hücresel veri üzerinden değil yalnızca Wi-Fi ağlarına bağlandığınızda otomatik olarak yüklenecektir. Bu seçenek pil tasarrufu yapmanızı sağlayacak.



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