KAAN A1 İnceleme

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KAAN markası ile ilk olarak geçen sene, firmanın N1 model akıllı telefonu sayesinde tanışmıştık. Aslında markanın temeli teknoloji dünyasını yakından takip eden bizler için çok daha eskiye dayanıyor ancak son zamanlarda en çok bahsedilen nokta hiç şüphesiz firmanın fiyat / performans sınıfını yeniden tanımlayan N1 model akıllı telefonu oldu. Firma, 5.5 inç ekrana sahip olan KAAN N1 modelinin yanına şimdi de 5.0 inç ekranlı A1 modelini yerleştiriyor. Strateji yine benzer şekilde fiyat etiketine en fazla kullanılacak özellikleri ve en yüksek malzeme kalitesini sığdırmak üzerine kurulu. 5.5 inç ekranı biraz büyük bulanlar için KAAN A1’in daha dikkat çekici bir seçenek olacağı kesin. Ekrandan gövde kalitesine, teknik özelliklerden işletim sistemindeki detaylara kadar KAAN A1 oldukça iyi bir yerli seçenek.

KAAN A1’in öncelikle üç renk seçeneğinin olduğunu söyleyerek incelememize başlayalım. Metalik grinin yanına altın sarısı da konumlandırılmış. Ayrıca kadın kullanıcıların da severek tercih edeceği bir de pembe renk var. Fakat pembeyi standart bir pembe olarak değil de pembemsi altın renginde kurgulamak gerekiyor. Gerçekten de yakıştığını söylemek mümkün. İncelememizdeki model ise altın sarısı. Tüm modellerde ön yüz beyaz renkte sunuluyor. KAAN A1’in sahip olduğu 5.0 inç büyüklüğündeki ekranda 720 x 1280 piksel çözünürlük yer alıyor. Çekilen fotoğraf ve videoları detaylı şekilde incelemek için fazlası ile yeterli. Öte yandan ekran Dragontrail cama sahip böylece çizilme ve darbelere karşı daha dayanıklı.

KAAN A1’in ön tarafı oldukça sade. Android yönetimini sağlayan tuşların konumlandırıldığı yerler başarılı. Bu bölgede logo konumlaması yapılmamış olması ürünün şıklığını önemli ölçüde artırıyor. Ekranın parlaklığını parlak güneş ışığı altında da test etme şansımız oldu. Bu noktada KAAN A1’in hoşunuza gideceğini söyleyebiliriz. Ekran konusunda özellikle fiyat / performans seviyesindeki birçok yerli rakibinin ötesinde.

KAAN A1, kullanmaya başlamanızla birlikte size kalite hissini vermeyi başarıyor. Arka kapak birçok üst düzey akıllı telefonda olduğu gibi açılamıyor ancak metalik malzeme üst seviye hissini başarı ile veriyor. Sol kenarın üst tarafında ses seviyesi ayarı ve hemen altında uyku / güç tuşu var. Bu noktaya gelmişken kameralardan bahsetmekte fayda var. Arka kamera 13.0 MP çözünürlüğe sahip. Ön kamera ise 5.0 MP çözünürlükte. Ön kamera günümüzün standartlarını yakalamış durumda. Arka kamera da fiyat / performans çizgisindeki birçok modelde olduğu gibi bekleneni vermeyi başarıyor. Otomatik odaklama ve LED flaşa sahip olan arka kameranın video kayıt çözünürlüğü ise 720p.

Elbette teknik özelliklere değinmeden olmaz. KAAN A1’deki işlemci 1.3 GHz frekansta çalışıyor ve dört çekirdekli. Sistemin kontrolünden sorumlu bellek miktarı ise 2 GB seviyesinde. Yeni nesil Android 7.0 işletim sistemi fevkalade iyi çalışıyor. Dediğimiz oyun ve uygulamaların hiçbirinde bir sıkıntı ile karşılaşmadık ancak açılış ve yüklenme gibi hızlarda elbette üst seviyedeki gibi uçuk hızlar karşımıza çıkamıyor. Sunulan 16 GB’lık depolama alanı cömertçe. Ayrıca multimedya konusunda sınır tanımayanlar için Micro SD kart girişi de ihmal edilmemiş. Micro SD kart girişi Micro SIM tepsisi içinde yer alıyor. Tepsinin bir yüzüne SIM kart, diğer yüzüne de bellek kartı takılıyor. Akıllı telefonun arka yüzeyinde görülen detaylardan biri de son zamanlarda kullanıcıların aradığı bir özellik olan parmak izi okuyucu. KAAN A1’in böylece aynı fiyat aralığındaki yerli rakipleri karşısında biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebilmek mümkün.

KAAN N1’in 4.5G destekli bir akıllı telefon olduğunu sanıyoruz belirtmeye dahi gerek yok. Kullanıcılara günlük yaşamda katkı sağlayacak olan özelliklerden biri de FM radyo. Özellikle müziksiz yaşayamayan biriyseniz ve bunun için de internet harcamak istemiyorsanız FM radyo özelliğine oldukça sevinebilirsiniz. Sunulan pil de 2300 mAh kapasiteye sahip. Yoğun denebilecek kullanımla bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Değerlendirme kısmına geçmeden önce KAAN A1’in kutu içeriğine de değinmemiz gerekiyor. Dragontrail ekrana rağmen kutu içeriğine bir ekran koruyucu film dahil edilmesi son derece hoş. Ayrıca telefonun gövdesini korumayı sağlayan bir silikon kılıf da mevcut.

KAAN A1, tıpkı bir önceki model olan KAAN N1 gibi önümüzdeki günlerin en çok konuşulan akıllı telefonlarından biri olacak. Yerli markalara şans vermeyi seviyorsanız, bütçeniz belirli bir çizgiyi aşamıyorsa ve ödediğinizin karşılığını fazlası ile almayı istiyorsanız KAAN A1 doğru bir tercih olacaktır.



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