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Xiaomi MIUI 9 Launcher APK dosyası indirilebilir vaziyette. Performans / fiyat başarımı yüksek akıllı telefonlarıyla ön plana çıkan Çin merkezli teknoloji firması Xiaomi yeni arayüzü MiUI 9’u kısa bir süre önce resmen duyurdu. Bu launcher birçok kullanıcı tarafından seviliyor. Bu yazımızda akıllı telefonuna MIUI 9 görünümünü kazandırmak isteyen kullanıcılar için MIUI 9 Launcher APK dosyasını paylaşacağız. Launcher Android işletim sistemli akıllı telefonlara yüklenebiliyor, Xiaomi modeli olması şart değil. Üstelik custom ROM flash’lama gibi komplike işlemlere de gerek kalmıyor.

Xiaomi MIUI 9 Launcher APK İndir

MiUI 9 arayüzü yeni Mi 5X akıllı telefonla birlikte ortaya çıktı. MiUI minimalistik ve hayli şık bir arayüz vaat ediyor. Bazı kullanıcılar görünümünü Apple’ın iOS işletim sistemine de benzetiyor.

İndirmeler

Kurulum İşlemi

Öncelikle üstteki bağlantı aracılığıyla Mi Launcher APK dosyasını indirin.

İndirdiğiniz dosyayı akıllı telefonunuzun dahili depolama birimine ya da hafıza kartına kopyalayın.

Akıllı telefonunuzda Settings > Security Settings > Additional settings > Privacy yolunu izleyin ve Unknown Sources seçeneğini aktive edin. İlgili menüye akıllı telefonunuzda farklı şekilde ulaşılması gerekebilir. Bu seçenek Google Play uygulama mağazası dışından edinilen uygulamaların kurulabilmesini sağlıyor, bu seçeneği etkinleştirmeden launcher’ı yükleyebilmeniz mümkün değil.

Dosya yöneticinizle APK dosyasını kopyaladığınız dizine gidin ve dosyaya dokunarak kurulumun gerçekleştirilmesini sağlayın.

Kurulumun ardından launcher seçim ekranı karşınıza gelecek, burada MiUI9’u seçin. Artık akıllı telefonunuzda yeni görünümün tadını çıkarabilirsiniz.



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