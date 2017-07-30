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Apple’ın sunduğu E-posta uygulaması senelerden beri standart olarak iPhone kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bu uygulama beklenenden uzak durumda ve son derece basit. Örneğin Google imzalı Gmail ile kullanılamıyor. Kararlı çalışmaktan başka bir artısı yok ve başka seçenekler dolu.

iOS: Akıllı Gelen Kutusu Sunan E-Posta Uygulamaları

Yeni nesil e-posta uygulamaları akıllı gelen kutusu fikrini sevdiler ve sizin yerinize gelen e-postalar içinden önemlileri seçerek sadece bunları belirtip ön plana çıkarak yorulmanızı engelliyorlar ama bu sistemi kapatma şansı da var. Buna ek olarak gelen e-posta içeriğini anlayarak kargo takip numarası, uçak rezervasyonu gibi konularda düzenleme yapabiliyor, hızlı biçimde cevap vermenizi sağlayacak akıllı cevapları önerebiliyorlar.

Spark

Akıllı e-posta uygulaması denince akla gelen ilk isim olan Spark öncülerden biri ve özelleştirilebilir akıllı gelen kutusu, akıllı bildirimler, doğal dilde arama, hızlı cevap, iCloud eşleştirme gibi onca özellik var. Tüm Apple cihazlarında kullanılabiliyor ve ücretsiz.

Google Inbox

Google hesabınız varsa e-posta için Gmail yerine Google Inbox kullanmalısınız. Geleneksel zamana göre sıralama yerine gelen kutusunda ilgili içeriğin paketlenmiş olduğunu göreceksiniz. Gelen takvim randevuları üstte belirir ve alınan biletlerdeki güncellemeler vb size yansıtılır.

Unibox

Unibox, e-posta yönetimine eşsiz bir anlayış getiriyor. Bir gelen kutusu göstermek yerine mesajlaşma uygulamalarına benzeyen bir arabirim görüyorsunuz. Gelen e-postalara kişi adlarına göre saklanıyor ve tarih sırasına diziliyor. Böylece ana ekranda e-posta gönderen kişiler görülebiliyor. Bunun dışından özellikler anlamında son derece sade kalıyor ve farklı bir deneyim için kurulabilir.

Microsoft Outlook

Microsoft’un satın aldığı Acompli e-posta uygulaması güncellenerek Outlook halini aldı. iPhone için kullanılabilecek en iyi e-posta uygulamalarından biri. Microsoft 365 ve Google hesaplarıyla çalışabiliyor. Dört sekme altında e-posta, takvim, dosyalar ve kişiler gösteriliyor. Outlook kullanmaya alışanlar için mutlaka kurulası bir seçenek.





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