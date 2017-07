⁠⁠⁠







Fighting Fantasy Legends RPG kart oyunu Android ve iOS platformları için indirilebilir durumda. Daha önce Android ya da iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzda Steve Jackson’s Sorcery! oyununu oynadıysanız ve sevdiyseniz Games Workshop (Steve Jackson ve Ian Livingstone) ve Nomad Games tarafından geliştirilen bu oyunu da beğeneceğinizi tahmin ediyoruz.

Android ve iOS: Fighting Fantasy Legends RPG Kart Oyunu Yayınlandı

Fighting Fantasy Legends kart tabanlı bir role-playing oyunu. Onu benzer oyunlardan ayıran özelliği ise sayısız seçim şansına ev sahipliği yapması. Benzer RPG oyunlarında çok daha kısıtlı içerikler bulunmakta.

Üç ünlü oyun kitabının hikayelerini oynuyorsunuz: City of Thieves, The Warlock of Firetop Mountain ve Citadel of Chaos. Hayli destansı hikayeler var, hata yapmamalısınız.

Oyundaki her konum kabus yaratıkları, güçlü nesneleri ve çarpıcı olayları içeren karıştırılmış bir kart destesine sahip. Oyuncular, güçlü hazineler topluluğunu inşa etmeli ve hayatta kalma şansını artırmak için şans tanrıçasına dua etmeli ve zarda üst üste yüksek sayılar atabilmeli.

Fighting Fantasy Legends sıkı oyuncular için üç zorluk seviyesi ve permadeath moduna sahip. Oyuncuların seviyelerini yükseltirken zarlarını da yükseltebildiği, bu oyuna özgü bir zar dövüş sistemi bizlerle.

Fighting Fantasy Legends oyunu Android 2.3 ve daha güncel işletim sistemli Android cihazlar ile iOS 6.0 ve daha güncel işletim sistemli mobil Apple cihazlara yüklenebiliyor. Oyunun ücretsiz olmadığını ve 4.99 USD karşılığında indirilebildiğini belirtelim.





⁠⁠⁠