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Modern akıllı telefonlarda bolca özellik olmasına rağmen hala değişmez bir kural olarak dokunmatik ekran klavyelerini kullanıyoruz ve bunların ilerleme seçenekleri sınırlı. Ekran genişliğine bağlı olarak belirli kısıtlamalar aşılamıyor. Bu yüzden bilgisayardaki yazma deneyimini elde etmek imkansız.

Android: Wi-Fi Bağlantısıyla Harici Klavye Kullanmak

Buna imkan verecek biçimde Bluetooth ya da OTG bağlantılı harici klavyeler geliştirildi ama bunlarda da tuşlar sıkışık ve tam bir konfor elde edilemiyor. Çare olarak sunulan uygulamalardan biri Remote Keyboard.

http://www.onyxbits.de/remotekeyboard

Ücretsiz olarak kullanılabilen bu uygulama Android işletim sistemini içeren tüm cihazlarla uyumlu. Sadece 0.3 MB boyutundaki bu ufak uygulama Android 2.3 gerektirdiği için uyum sorunu yok. Özelliği masaüstü sistemdeki klavyeyi kullanarak mobil cihaza veri girebilmek.

Bilgisayar ve mobil cihaz arasındaki bağlantı Wi-Fi üzerinden sağlanıyor ve bu yüzden masaüstü sistemlerden çok dizüstü bilgisayarlar ideal görünüyor ama günümüzde çoğu anakartla artık Wi-Fi modülü de geliyor ve sorun aşılıyor. Telefona mobil uygulamayı kurduktan sonra kullanılacak klavyeyi seçmelisiniz.

Klavyenin cihazda veri erişimi alabilmesi için izin vermeniz de gerekiyor. Ardından bilgisayarda Telnet istemcisi kurmanız ve bağlantı açmanız şart. Windows kullanıcıları denetim masasından bu özelliği açabilir. Diğer seçenekse PuTTY gibi popüler bir üçüncü parti istemci kurmak. Kurulum basit ve incelemeler olumlu. Böyle bir çözüme gerek duyuyorsanız mutlaka denemelisiniz.



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