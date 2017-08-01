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İlk olarak iPhone kullanıcılarına sunulmuş olan Moves uygulaması, öncelikli olarak koşu, yürüyüş, tırmanma, bisiklet gibi sporlarla uğraşanları hedef alıyor. Ardından Android sürümü de devreye girdi ve senelerden beri kullanıcı kitlesini arttırmayı başardı. İşin güzeli ücretsiz ve ek cihaz gerektirmiyor.

Android/iOS: Aktivitelerinizi Takip Eden Moves Uygulaması

Bu uygulamanın özelliği arka planda çalışarak telefonda yer alan hareket algılayıcıdan gelen bilgileri izlemesi. Bu sayede atılan adım, koşulan mesafe hesap edilebiliyor. Elbette bir diğer önemli faktörse GPS uydu alıcısından gelen bilgiler. Böylece gidilen yol harita üzerinde çizilebiliyor ve daha doğru hesap yapılabiliyor.

Analiz anlamında da güçlü olan bu uygulama, günün sonunda günlük raporu ilgi çekici grafiklerle sunabiliyor. Aynı zamanda günler arasında gidip gelerek farkları görebilir ve ilerleme durumunu analiz edebilirsiniz.

Gerçekte uygulamayı kurup çalıştırırsanız ne derece basit ve anlaşılır olduğunu hemen görebileceksiniz. Anında hareketleri analiz etmeye ve kayıt tutmaya başlayacak. Arzu ederseniz istenmeyen yanlış kayıtların girilmemesi için bir süreliğine kaydı durdurabilirsiniz. Buna benzer bir diğer durum şarjı biten cihazda bir süreliğine kapatmak da olabilir.

Aslında Nike+ gibi özel çevre birimlerini kullanmadan spor analizi yapma imkanı vermesi beğeni kazanıyor ve böylece masraflar azalıyor. Elbette genel anlamda batarya üzerine negatif etki yapacağı açık çünkü ara sıra çalışan özel alıcılar çok daha yoğun biçimde çalışıyor olacak. Bir diğer çekince toplanan verilerin gizliliğe karşı ne durumda olacağı.

Firma açıklamasına göre toplanan veriler diğer uygulamalarla paylaşılmıyor ama hack olaylarının sıklaştığı düşünülürse asla tam olarak güvendeyiz denemez. Bilgileriniz firma sunucularında depolanıyor ve spor esnasında karşılaşılan Wi-Fi noktalarının adları da toplanıyor. Basit bir spor takip uygulaması istiyorsanız Moves beğeninizi kazanabilir.



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