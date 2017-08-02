⁠⁠⁠







Sahip olduğunuz Android telefona Xperia Music modu kurmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Sony müzik alanında hayli deneyimli bir firma. Walkman markası altında uzun yıllardır sunulan ürünler sayesinde elde edilen ciddi bir bilgi deneyimi ve birikim söz konusu. Sahip olduğunuz Android işletim sistemli akıllı telefona çok sevilen Xperia Music modunu yükleyebilmeniz mümkün. Bu mod XDA sitesi üyesi MIZDRAKE7 tarafından hazırlandı. Tabii kurulum için bazı şartların da sağlanması gerekmekte. İşlemin resmi olmayan hemen her çözüm gibi riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu ifade edelim.

Android Telefona Xperia Music Modu Kurmak

Xperia Music’in Özellikleri

Xperia X ses yeniden örnekleme sistemi

Xperia Music v9.3.10.A.2.2 versiyonu

Temiz ses

Temiz baslar

xLoud

S-Force front surround

Görselleştirici

Dynamic Normalizer

Ekolayzer ön ayarları

Qualcomm 430 bas ses yükseltmesi

Sony Xperia Music’te çok daha fazla özellik bulunmakta. Albüm kapağı, müzik bilgilerini düzenleme, müzik bilgilerini indirme, bildirim alanında müzik kontrolleri, akıllı yürütme listeleri bunlar arasında bulunuyor.

Gerekenler

Android 5.0 ve üzeri işletim sistemi versiyonu

TWRP, CWM, Philz gibi bir custom recovery çözümü

100 MB’dan fazla kullanılabilir depolama alanı

İndirmeler

Xperia Music Kurulumu

Akıllı telefonunuzda CM bazlı bir ROM kuruluysa Audio FX uygulamasını kaldırın.

Daha önce yüklemiş olduğunuz bir ses modu varsa kaldırın.

Üstteki bağlantılarda yer alan 4 dosyayı da indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonunuzu recovery modunda başlatın.

Recovery menüsünde yer alan Install seçeneğine dokunun, indirip cihaza transfer ettiğiniz dosyaları seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. İşlem tamamlandığında cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz.



⁠⁠⁠





