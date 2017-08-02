Sahip olduğunuz Android telefona Xperia Music modu kurmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Sony müzik alanında hayli deneyimli bir firma. Walkman markası altında uzun yıllardır sunulan ürünler sayesinde elde edilen ciddi bir bilgi deneyimi ve birikim söz konusu. Sahip olduğunuz Android işletim sistemli akıllı telefona çok sevilen Xperia Music modunu yükleyebilmeniz mümkün. Bu mod XDA sitesi üyesi MIZDRAKE7 tarafından hazırlandı. Tabii kurulum için bazı şartların da sağlanması gerekmekte. İşlemin resmi olmayan hemen her çözüm gibi riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu ifade edelim.
Android Telefona Xperia Music Modu Kurmak
Xperia Music’in Özellikleri
- Xperia X ses yeniden örnekleme sistemi
Xperia Music v9.3.10.A.2.2 versiyonu
Temiz ses
Temiz baslar
xLoud
S-Force front surround
Görselleştirici
Dynamic Normalizer
Ekolayzer ön ayarları
Qualcomm 430 bas ses yükseltmesi
Sony Xperia Music’te çok daha fazla özellik bulunmakta. Albüm kapağı, müzik bilgilerini düzenleme, müzik bilgilerini indirme, bildirim alanında müzik kontrolleri, akıllı yürütme listeleri bunlar arasında bulunuyor.
Gerekenler
- Android 5.0 ve üzeri işletim sistemi versiyonu
- TWRP, CWM, Philz gibi bir custom recovery çözümü
- 100 MB’dan fazla kullanılabilir depolama alanı
İndirmeler
- XperiaX_SoundEnhancement.Zip
- XperiaX_AudioProcessing.Zip
- AHCAudioPort_Xperia.Zip
- Universal_AudioFix.Zip
Xperia Music Kurulumu
Akıllı telefonunuzda CM bazlı bir ROM kuruluysa Audio FX uygulamasını kaldırın.
Daha önce yüklemiş olduğunuz bir ses modu varsa kaldırın.
Üstteki bağlantılarda yer alan 4 dosyayı da indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.
Akıllı telefonunuzu recovery modunda başlatın.
Recovery menüsünde yer alan Install seçeneğine dokunun, indirip cihaza transfer ettiğiniz dosyaları seçin.
Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. İşlem tamamlandığında cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz.