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EMUI 5.0 Yüklü Huawei Akıllı Telefonlar İçin MIUI 9 Teması ile sizlerleyiz. Bu yazımızda ele alacağımız aşamaları takip ederek EMUI 5.0 versiyonunu çalıştıran Huawei akıllı telefonunuza Xiaomi’nin güncel arayüzü olan MIUI 9’un görünümünü kazandırabileceksiniz. Huawei cihazınızda MIUI 9 deneyimini elde edebileceksiniz. Tema ikonların, bildirimlerin ve birçok daha ögenin görünümünü değiştirecek. EMUI 5.0 diğer arayüzlere kıyasla daha başarılı tema seçenekleri sunuyor. MIUI 9 temasının hazırlanması da kullanıcılar için şüphesiz sevindirici bir gelişme.

EMUI 5.0 Yüklü Huawei Akıllı Telefonlar İçin MIUI 9 Teması

EMUI arayüzü akıcılığı ve geniş özelleştirme olanaklarıyla tanınıyor. Bu arayüzle uyumlu çok sayıda tema ve duvar kağıdı bulmak mümkün. MIUI 9 Limitless teması da bu seçeneklerden birisi.

Tema İçeriği

MIUI 9 stock ikonları

MIUI 9 Settings menüsü yerleşimi

MIUI 9 duvar kağıtları

MIUI 9’un sistem arayüzü

Tema Bilgileri

İsim: MIUI Limitless Theme

Dosya formatı: HWT (EMUI arayüzü için hazırlanan temalar bu uzantıya sahip oluyor.)

Dosya boyutu: 18 MB

Gerekenler: EMUI 5.0 arayüzü

İndirme Bağlantısı

EMUI 5.0 Arayüzüne MIUI 9 Temasını Yüklemek

Öncelikle tema dosyasını üstteki bağlantı aracılığıyla indirin.

HWT uzantılı tema dosyasını Huawei akıllı telefonunuzun dahili depolama biriminde yer alan HWtheme klasörüne kopyalayın. Bu işlem için ES File Explorer benzeri bir dosya yöneticisi kullanabilirsiniz.

Ana ekrana geri dönün ve cihazdaki Themes uygulamasını açın.

Uygulama arayüzünde Offline sekmesini görüntüleyin, MIUI Limitless temasını seçin ve uygulamak için Apply seçeneğine dokunun.



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