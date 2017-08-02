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Eski günlerde arkadaşlar ve aile bireyleriyle toplanınca kağıt oyunları oynar ve okey çevirirdik. Artık günümüzde oyunlar online ortamda gerçekleşiyor ve sevdiklerimizle buluşmak için Apple Oyun Merkezi gibi uygulamalar imdada yetişiyor. Facebook ve Google imzalı güçlü alternatifler de var.

iOS: Oyun Merkezi Kullanımı ve Kapatılması

Apple ekosistemine üye olan iPhone, iPad, iPod, mac sahiplerine sunulan bu buluşma noktası uygulama yeni nesil işletim sistemleriyle standart olarak yüklü geliyor. İşletim sistemlerinin daha önceki sürümlerinde standart değildi ve ayrı bir uygulama olarak kurmak size kalıyordu.

Bu servisi kullanarak sadece arkadaşlarınızla değil dünyanın herhangi bir yerindekilerle birlikte oyun oynayabilirsiniz. Oynayacak kişileri bulabilir, global skor listelerine adınızı yazdırabilir ve etkinliklere katılıp ilerleyebilirsiniz. Oyunlardaki ilerleme durumunuzu görüp başkalarını düelloya davet edebilirsiniz.

Çok sayıda oyun bu servise destek veriyor ve sayıları her geçen gün artıyor. Artık bu sayede oyunlardaki ilerleme durumunuz kolayca bulutta saklanabiliyor. iOS 10 ve macOS Sierra öncesinde ayrı bir uygulama olarak kurmak gerekiyordu ama aynı zamanda onsuz da kalınabiliyordu. Günümüzde Oyun Merkezi üzerinden çalışan özelliklerin oyunlara eklendiğini görebiliyoruz yani oyun menüsünden arkadaşların ilerleme durumu görülüp düello yapılabiliyor.

Ayarlar uygulamasına girip Oyun Merkezini bulun ve ardından Apple kullanıcı adınızla oturum açtığınızdan emin olun. Ardından oyunlarda görülecek kod adınızı (lakap) belirleyin ve kaydedin.

Yakındaki oyuncular seçeneği aktif kalırsa size oyun istekleri gelir. Sıkılırsanız bunu kapatabilirsiniz. Bir diğer seçenekse Oyun Merkezi üzerinden tanıştığınız arkadaşları komple silmek. Can sıkıcı durumlarda işe yarayabilir. Elbette sonradan lakap değiştirmek mümkün ve bu alandan tıklamalısınız.

Eğer Oyun Merkezi ilginizi çekmediyse ve bildirimler can sıkıyorsa bildirim ayarlarından bu uygulamaya ait bildirimleri kapatabilirsiniz. Hiç kullanmak istemiyorsanız o zaman ayarlardaki Oyun Merkezi kısmında oturumu kapatabilirsiniz.

iOS 11 güncellemesinden sonra Oyun Merkezini kapatmak kolaylaşıyor. Ayarlar uygulamasında Oyun Merkezine girince doğrudan ilk seçenekle devre dışı bırakılabiliyor.



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