Yabancı bir dilde kendinizi geliştirmek istemeniz son derece doğal. Böylece kariyerinizde yeni kapılar açılabilir. Hatta yabancı bir ülkede çok daha iyi bir yaşama yol alabilirsiniz. Bu nedenden ötürü bir an önce her bulduğunuz fırsatta dil çalışmalısınız. Buna yönelik çok sayıda uygulama var.

Android/iOS: Duolingo Sayesinde Adım Adım Bir Dil Öğrenin

Rosetta Stone gibi seçenekler epey popüler olsa da epey pahalı kalıyorlar. Duolingo ise ücretsiz olarak dersler almanıza olanak veriyor. Android ve iOS sürümleri olan uygulama mobil arenada yükselişini sürdürüyor:

Duolingo sitesi de doyurucu içeriklerle dolu ama asıl önemli olan mobil cihaz kullanarak her an her yerde dil çalışabilmek. iOS ve Android uygulamaları sayesinde hemen hemen tüm kullanıcılara erişmeyi başaran servisi önermemek imkansız. Yüz binlerce kullanıcısı olan bu uygulamalar çok sayıda dile destek veriyor ve olumlu incelmeler alıyor.

Elbette bir uygulamanın da mücizeler yaratması beklenemez ve yeni bir dil öğrenmek aylar ve hatta yıllar alabilir. Bu uygulamanın sunduğu kolaylıksa oyun oynar gibi öğrenme imkanı vermesi. Bilgisayar oyunlarında olduğu gibi kademeli olarak cevaplamalarla ilerliyorsunuz. Eğer hatalı cevap verirseniz uyarı geliyor ve tekrar ediyorsunuz.

Eğer başarılı biçimde bitirirseniz o zaman ödüllendiriliyorsunuz. Okuma, dinleme, yazma gibi farklı alanlarda dersler içeren uygulama ses tanımlama desteklese de kimi zaman istenen sonucu veremiyor. Bu yüzden ekrana tıklamalı sorularda daha iyi sonuç alınabiliyor.

Tasarım olarak çok yaratıcı olmayan uygulama görevini yerine getiriyor. Önemli olan eğitim sırasındaki kolaylık ve bu anlamda bir eksiği yok. Dil öğrenmek istiyorsanız mutlaka denemelisiniz.



