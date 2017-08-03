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OnePlus 5’in ses kalitesini artırmak için kullanılabilecek Dolby Atmos modunun kurulumunu ele alıyoruz. OnePlus 5 hemen her teknik detayı ile üst düzey bir akıllı telefon olduğunu kanıtlıyor, üstelik fiyatı da rakip amiral gemisi akıllı telefonlara kıyasla kayda değer şekilde uygun. Tüm akıllı telefon üreticileri gibi OnePlus firması da ses kalitesine özel bir önem atfetmiyor. Android telefonlara yüklenebilen ses modlarıyla ses kalitesini artırmak mümkün oluyor. XDA sitesinde paylaşılan OnePlus 5 uyumlu Dolby Atmos ile hem hoparlör hem de kulaklık kullanımında daha iyi bir deneyim elde edilebiliyor. Tabii modun kurulumu için bazı şartların sağlanması gerekmekte. Ayrıca işlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

OnePlus 5’in Ses Kalitesini Artırmak

Gerekenler

TWRP Recovery kurulumu ve root erişiminin sağlanması. İşleme buradaki rehberimizde değinmiştik.

rehberimizde değinmiştik. TWRP Recovery ile tam bir yedek oluşturulması. İşler ters giderse bu yedeği kullanabilirsiniz.

BusyBox kurulumu

Gerekli dosyaların indirilmesi ve kurulum aşamalarının takip edilmesi

İndirmeler

Dolby Atmos Kurulumu

Öncelikle Google Play uygulama mağazasından BusyBox‘ı yükleyin.

Busy Box’ı çalıştırın ve /system/xbin/ & /system/bin/ dizinlerine kurulum gerçekleştirin.

SELinuxToggler APK dosyasını yükleyin.

SELinuxModeChanger‘ı çalıştırın, talep ettiği erişim izinleri için onay verin. Aracın modunu Permissive‘e getirin.

dolby_digital_sound_OP5_port.zip dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın. Güç ve ses artırma butonlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

Install seçeneğine dokunun. dolby_digital_sound_OP5_port.zip dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Ana menüye dönün ve cihazı yeniden başlatın. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.



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