⁠⁠⁠







Samsung Galaxy akıllı telefonlara MIUI 9 teması yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. MIUI 9 arayüzü sizi heyecanlandırıyor mu? Eğer Samsung Galaxy modellerinden birisine sahipseniz akıllı telefonunuza MIUI 9 arayüzü görünümünü kazandırabilmeniz mümkün. Bu tema bildirimlerin, ikonların ve daha birçok ögenin görünümünü değiştirecek. Samsung cihazlara yüklenebilen çok sayıda tema mevcut fakat bunlardan çok azı MIUI 9 teması kadar başarılı.

Bilindiği gibi MIUI arayüzü Çin merkezli Xiaomi firmasının akıllı telefonlarında yer alıyor. MIUI 9 arayüzü esasında şu an Beta aşamasında. Yeni arayüzü önceden deneyimlemek isteyen Xiaomi kullanıcıları Beta test sürecine dahil olabiliyor. MIUI 9 güncellemesi hazır hale geldiğinde Redmi Note 4, Redmi 3/3s/Prime, Mi5/Mi5c, Mi Note 2, Mi Mix, Mi Max, Redmi 4/4A, Mi4c, Mi4i, Mi Pad 2, Mi Pad 3, Mi5S Plus, Redmi 4X, Mi Note, Redmi Note 4X, Mi Max 2, Mi 6 gibi modeller bu güncellemeyi alabilecek. Samsung akıllı telefon kullanıcıları ise bu yazıda paylaşacağımız tema ile cihazlarında MIUI 9 görünümünü elde edebiliyor.

Samsung Galaxy Akıllı Telefonlara MIUI 9 Teması Yüklemek

İndirme Bağlantısı

Kurulum Rehberi

Üstteki bağlantıdan tema dosyasını indirin. Akıllı telefonunuza daha önce Google Play dışındaki kaynaklardan uygulama yüklemediyseniz Settings – Security menüsüne erişin ve Unknown Sources seçeneğini aktive edin. Ardından APK dosyasına basitçe dokunarak yüklenmesini sağlayın.

Settings menüsüne erişin. Arama bölümüne gidin ve Themes yazarak bu menüye ulaşın. Cihaza yüklemiş olduğunuz temayı seçin, Apply butonuna dokunun.



⁠⁠⁠





