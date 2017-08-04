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Android işletim sistemi yüklü akıllı telefonunuz çok sayıda işleve sahip ama aynı zamanda büyüteç olarak da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Elbette kamerası olduğuna göre önünde pek bir engel kalmıyor. Özel uygulamalar sayesinde kameradan alınan görüntü büyütülerek yakınlaştırılabilir.

Android: Telefonu Büyüteç Niyetine Kullanın

Gayet mütevazi biçimde muhteşem büyüteç adına sahip olan “Magnificent Magnifier” uygulaması ücretsiz olarak kullanılabiliyor:

Uygulamayı indirip kurduktan sonra başlatın ve cihazda yer alan sınırlamalarla ilgili bildirim notunu okuyun. Her cihazda farklı kamera alıcıları yer aldığından elde edeceğiniz sonuçlar fark gösterebilir. Elbette bu kameralardaki lensler çok yakın makro çekimler için optimize edilmiyor ve birkaç metre mesafeye göre ayarlanıyor.

Büyüteç gibi yakın çekim modunda bulanıklaşma yaşanabilir. Çekimler sırasında elde edilen detay seviyesi inanılmaz olsa da netlik biraz zorlayıcı olabilir. Elbette bu görüntülere bakarken kullanılan ekranın genişliği de etkileyici oluyor.

Örneğin ahşap yüzey üzerindeki desenler böyle görünüyor. Arzu ederseniz soldaki ampül sembolüne tıklayıp varsa cihaz flaşını yakarak daha parlak görüntü alabilirsiniz. Mona Lisa sembolüne basınca olabildiği derecede netleşme yapılıyor. Kamera sembolüyse o anı fotoğraf olarak saklıyor. Pro sürümde ana getiri altta gösterilen reklamların kalkıyor olması.



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