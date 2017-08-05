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Popüler sosyal ağ Instagram‘da DM / Özel Mesaj Grubu Oluşturmak için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Instagram, Direct Message özelliğiyle kişilere özel mesaj gönderme olanağı sunuyor. Sizi takip eden kullanıcılar ile bu özelliği kullanarak iletişim kurabiliyorsunuz. Hatta sizi takip etmeyen kullanıcılara mesaj istekleri gönderebilmeniz de mümkün. Buna ek olarak, Instagram’da kendini yok eden fotoğrafları göndermek için de yine bu özellik kullanılabiliyor. Uygulama temelde iki kullanıcı birbirini takip ederse iyi çalışan dahili bir sohbet özelliğine sahip. En azından görünüşe göre Instagram’da bir DM grubu oluşturulamıyor. Doğrudan mesajlar ekranı açık bir grup seçeneğine sahip değil ancak Instagram‘da bir DM / Özel Mesaj Grubu Oluşturmak mümkün.

Instagram: DM / Özel Mesaj Grubu Oluşturmak

Instagram uygulamasını açın, arayüzde sağ üst kısımda bulunan kağıt uçak simgeli butona dokunun. DM yani direkt mesajların olduğu ekrana yönlendirileceksiniz. Burada bir grup oluşturma seçeneği açıkça bulunmuyor fakat kullanıcı listesinden birden fazla hesap seçtiğinizde Instagram otomatik olarak bir DM grubu oluşturuyor. Gruba bir isim verin; mesaj oluşturabilir ya da fotoğraf paylaşabilirsiniz.

Instagram tıpkı Snapchat uygulaması gibi hikaye paylaşmanızı sağlıyor. Yine Snapchat’te olduğu gibi hikayenizi herkesle ya da bir grup arkadaşınızla paylaşabiliyorsunuz. Kamera simgesine dokunun ve bir fotoğraf çekip sağ alttaki Next butonuna dokunun. Bu ekrandan fotoğrafı kime ya da kimlere gönderebileceğinizi seçebiliyorsunuz. Arayüzde sağ üst kısımda yer alan New Group seçeneğine dokunun ve bir DM grubu oluşturun. Bu grup DM ekranında belirecektir.





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