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Müzikle ilgileniyor olabilirsiniz ama müziksel yeteneğiniz sıfırsa yapabilecekleriniz sınırlı. Allah vergisi bir mesele ve buna ilginiz devam ediyorsa iş kolaylaştıran bazı uygulamalardan destek alabilirsiniz. Android cihaz sahipleri hareket halindeyken kendilerine has melodiler oluşturabilir.

Android: Eğlenceli Melodileri Ücretsiz Oluşturun

Herhangi bir enstrüman bilmenize gerek kalmadan sesleri sıralama ve müzik oluşturma imkanı veren elektronik müzik uygulamaları var. Ritm tutma, parmak yerleştirme, nefes ayarlama gibi zorlukları aşabiliyorsunuz. Android için geliştirilmiş Rolling Tones uygulaması imdada yetişiyor:

Flash esaslı basit bir müzik sıralama uygulaması olan ToneMatrix’i esas alan Rolling Tones uygulamasını kullanarak baştan sona bir müzik hazırlayabilir ve kaydedebilirsiniz. İlk açtığınızda boş bir ekran ve çok sayıda boş alan gelecek.

Ekranda herhangi bir yere tıklayın ve notalar oluşturun. Sıralamanız sürekli olarak tekrarlı biçimde çalıyor olacak. Varsayılan olarak belirlenen hız 120 bpm ve ekrana tıklayarak yeni notalar ekleyeceksiniz. Bir süre sonra ekran kalabalıklaşacak.

Farklı renkler aşağıda görüldüğü gibi farklı enstrümanları temsil ediyor. Bu matrikse bakarak durum net biçimde anlaşılabiliyor. Genelde bu tür uygulamalar çocuk oyuncağı gibi geliştiriliyor ve tam anlamıyla profesyonel şarkılar yapılamıyor ama bu uygulama ile amacınıza ulaşabilirsiniz. Alttaki menüyle silme, kopyalama, yapıştırma işlemleri yapılabiliyor.

Sıfırdan size özgü basit bir melodi elde etmek hiç de zor değil. Ardından dinleyip kaydedebilirsiniz. Basit bir yardım rehberi içeren uygulama çok hoş görünmese de sonuca ulaşmanıza olanak veriyor.



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