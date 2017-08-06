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Nokia 3 Bootloader kilidini kaldırma işlemi için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Nokia Şubat 2017’de tanıttığı Nokia 3, 5 ve 6 akıllı telefon modelleri ile akıllı telefon piyasasına dönüş yaptı. Akıllı telefonların stok sorunu yaşadıkları belirtiliyor. Neyse ki Nokia 3 için güzel bir gelişme var. Nokia 3 akıllı telefonda ileri düzey özelleştirmeler yapmak için custom recovery yüklemek ve root erişimini sağlamak isteyen kullanıcılar bootloader kilidi engeline takılmakta. Bu rehberde ele aldığımız aşamaları uygulayarak Nokia 3 Bootloader kilidini kaldırma işlemini kolayca halledebilirsiniz.

Nokia 3 Bootloader Kilidini Kaldırma Rehberi

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Daha sonra bu menüdeki USB Debugging ile OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Daha sonra bu menüdeki ile seçeneklerini aktive edin. ADB Fastboot sürücüsünü yükleyin.

ADB aracını indirin.

NOT: İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve garantiyi sonlandırdığını belirtelim. İşlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

İndirmeler

Bootloader Kilidini Kaldırmak

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. ADB kurulum klasörüne gidin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi çalıştırılacaktır.

adb reboot recovery komutunu girin.

Cihaz recovery modunda açılacaktır. Reboot To Bootloader seçeneğine ilerleyin. Seçenekler arasında geçiş için ses tuşları, seçim için güç tuşunu kullanmalısınız.

Akıllı telefon fastboot moduna geçecektir. fastboot oem unlock komutunu yazın.

Cihazda bootloader kilidinin kaldırılacağı uyarısı belirecek. Onay vermek için ses artırma butonunu kullanın. İşlem gerçekleştirilecek ve akıllı telefon yeniden başlatılacaktır.



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