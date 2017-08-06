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Popüler uygulama Snapchat‘te Travel Mode / Seyahat Modunu etkinleştirmek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Oyunların diğer uygulamalara kıyasla daha fazla pil tüketimi gerçekleştirdiği bilinen bir gerçek. Aynı durum fotoğraf çekimi gerçekleştiren uygulamalar için de geçerli. Bir uygulama akıllı telefonunuzun kamerasına erişip fotoğraf çekebiliyorsa onun kayda değer şekilde pil tükettiğine emin olabilirsiniz. Bu durum ne yazık ki birçok sosyal ağ uygulamasında karşımıza çıkıyor. Sosyal medya uygulamaları güncelleme ve bildirimleri almak için arka planda sürekli veri transferi gerçekleştiriyor. Örneğin Facebook uygulamasının tam bir pil canavarı olduğu bilinmekte. Snapchat’te de durumun pek farklı olmadığını söyleyebiliriz. O da pili hızla tüketiyor ve bant genişliğini kullanıyor. Snapchat‘i dizginlemek için seyahat modunu etkinleştirmek çözüm olabilir.

Snapchat: Seyahat Modunu Etkinleştirmek

Snapchat uygulamasını çalıştırın ve sol üst kısımda bulunan bitmoji ya da hayalet avatar’ınıza dokunun. Profil ekranınız açılacaktır. Burada sağ üst kısımda bulunan, dişli çark simgeli butona dokunun.

Snapchat’in ayarlarının yer aldığı ekran karşınıza gelecektir. Alt kısma doğru kaydırma yapın ve Additional Services bölümüne erişin. Buradan Travel Mode / Seyahat Modunu etkinleştirebilirsiniz.

Seyahat modunu ‘yüklemek için dokunun’ özelliği olarak düşünebilirsiniz. Snapchat varsayılan olarak hikaye ve sohbetleri arka planda yüklüyor. Hem iOS hem de Android, uygulamalar için arka plan etkinliğini geçici olarak askıya almanıza izin veriyor ancak bu daha kötü bir deneyim sağlıyor. Seyahat modu bu nedenle daha iyi bir çözüm. Size gönderilen tüm iletiler otomatik olarak yükleniyor, ancak birisi sizinle snap paylaşırsa bu otomatik olarak indirilmeyecektir. Karşıdan yüklemek için görüntüye dokunmanız gerekecek. Hikayeler feed’i için de aynı şey geçerli. Hangi hesapların yeni hikayeler paylaştığını görebiliyorsunuz ancak onlara dokunmadığınız sürece yüklenmiyorlar.



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