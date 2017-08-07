Android: Google Chrome ve YouTube’daki Reklamları Engelleme

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Özellikle de Google AdSense’nin site, blog, YouTube kanalı vs… gibi neredeyse tüm internet ortamında reklamlarla kazanç sağlamasının ardından sürekli ve aşırı gereksiz reklamlar görmeye başladık. Erişmek istediğimiz içeriğe reklamlar yüzünden erişemediğimiz de hali hazırda bir durum.

Google Chrome ve YouTube Reklamlarını Engelleme

Google Chrome ve YouTube dahil, giriş yaptığınız tüm sosyal mecralardaki reklamları engellemek mümkün. Bu işlem için de herhangi bir izine gerek yok. Bu program hem root ve hem de rootsuz cihazlarda kullanılabilir.

Seven AdClear isimli uygulama reklamları engellememiz için bize yardımcı olacak. Cihaz genelinde VPN ile koruma sağlayarak tarayıcılarda ki reklamları engeller. Uygulamada bulunan SSL sertifikası, reklamları filtreler. Bu da tarayıcıda veya uygulamada dolaşırken uygulamanın arka planda çalışmasını sağlar.

Seven AdClear’ı Nasıl İndirip Kuracağım?

Uygulama ne yazık ki Google Play Store’da bulunmuyor. Bu yüzden uygulamayı APK olarak indireceğiz. Seven AdClear’ı buraya tıklayarak APK dosyası olarak indirebilirsiniz.

APK dosyasını indirdikten sonra dosyayı açın. Uygulama açılmıyorsa ve ”yükleme engellendi” hatası alıyorsanız karşınıza çıkan uyarı penceresinde bulunan ”ayarlar” seçeneğine basın.

Daha sonra açılan bölümde ”bilinmeyen kaynaklar” seçeneğini aktif hale getirin.

APK dosyasını açtığınızda karşınıza çıkan pencerede ilerle, kur opsiyonlarına basın. Uygulama yüklenecektir ve açılacaktır. Bu ekran açılınca sağ alt köşedeki ”>” tuşuna basın ve ilerleyin.

İlerlediğinizde karşılaşacağınız, Enable additional filters bölümünde istediğiniz ülke, domain kaynaklı reklamları seçerek engelleyebilirsiniz. Ama mutlaka Malware Filter seçeneği aktif olmalı ki zararlı reklamları da engelleyebilesiniz.

Tekrar sağ alttaki ”>” tuşuyla ilerlediğinizde karşılaştığınız manage individual apps’ten içindeki reklamları engellemek istediğiniz uygulamaları seçin.



Bu işlemden sonra sol alt köşede bulunan ”skip” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Uygulamanın ana ekranı açılacaktır.

Ad blocking, firewall ve snooze seçeneklerini aktif değilse aktifleştirin. Snooze, ekran kapalıyken de çalışır.

Artık tarayıcı ve YouTube‘da reklam engeline takılmadan istediğimiz içeriğe sorunsuz şekilde ulaşabilir, videoları reklamlara takılmadan aralıksız izleyebilirsiniz. Girdiğiniz sitelerdeki reklamlar bu şekilde gözükecek.



Uygulama hakkında takıldığınız tüm soruları bize forum üzerinden sorabilirsiniz.





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